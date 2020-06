Edison Flores tomó por sorpresa a propios y extraños al conocerse que eliminó todas las fotos en su cuenta de Instagram en las que aparecía junto a su esposa Ana Siucho y como era de esperarse, los memes se esparcieron como reguero de pólvora en las redes sociales.

Esta radical decisión de Edison Flores estaría relacionada con los rumores en torno a su presunta separación con Ana Siucho , con quien contrajo nupcias en diciembre de 2019 en una boda de ensueño transmitida por un conocido canal de televisión peruano.

Como se recuerda, a través de Facebook, Twitter y otras redes sociales en las que los memes no paran de acumular ‘Me Gusta’, se dio a conocer una presunta conversación que el volante del DC United de Estados Unidos habría entablado con una joven de apenas 20 años de edad.

Posteriormente, Ana Siucho compartió en Instagram un críptico mensaje que dio rienda suelta a las especulaciones. “A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo”, se lee en el primer párrafo de la publicación.

“No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo a ese nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente. Pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que haces un día regresará”, finaliza el texto que remeció Facebook , Twitter y otras redes sociales.

Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado directamente sobre el tema pero hay que mencionar que Ana Siucho todavía conserva en su cuenta de Instagram las fotos en las que aparece Edison Flores , incluso las de su matrimonio.

