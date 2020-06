Hay bebidas que se disfrutan mejor con azúcar, pero no todos pueden consumirla ya sea por problemas de salud o al estar en una rigurosa dieta . En estos casos es muy común recurrir a edulcorantes artificiales; sin embargo, lo natural siempre es una mejor opción.

Los edulcorantes son aquellas sustancias que proporcionan un sabor dulce a los alimentos que consumimos. Los sintéticos contienen elementos como el aspartamo, la sacarina o el ciclamato que no aportan ningún nutriente. Los naturales no poseen sustancias químicas, contienen minerales y vitaminas que el cuerpo absorbe en poca cantidad y son ideales para diabéticos, pues no afectan sus niveles de azúcar en la sangre.

Si bien los edulcorantes artificiales son muy comunes y usados en diversas dietas al no tener prácticamente calorías; sin embargo, tienen algunos riesgos como crear adicción, disminuir la percepción del sabor dulce natural, aumentar el consumo total de azúcar, dañar el microbioma intestinal, entre otros. Si quieres un sustituto del azúcar, aquí te dejamos algunas alternativas:

1. Stevia

Este producto natural es bajo en carbohidratos y no afecta los niveles de glucosa en la sangre. Mejora el sistema inmunológico y tiene propiedades relacionadas a la pérdida de peso al no presentar calorías. Además, esta planta resulta ideal para controlar la hipertensión arterial y su presencia de fibra mejora la digestión.

2. Miel

Es uno de los remedios naturales más usados en todo el mundo por su gran aporte de nutrientes, vitaminas, minerales y antioxidantes. Se debe consumir con moderación pues una cucharada de este edulcorante natural aporta entre 60 y 70 calorías, pero sus efectos en el organismo son mayores que el azúcar refinada.

3. Fructosa

Es el azúcar natural que poseen las frutas y verduras. Su índice glucémico es bajo por lo que resulta ideal para diabéticos.

4. Azúcar de caña

Este edulcorante natural también es conocido como azúcar morena y a diferencia del azúcar blanca no está refinada y aporta vitaminas y minerales. No es recomendable para dietas cuya intención es bajar de peso.

5. Sirope de agave

Este se extrae de una planta similar al aloe vera y su textura y sabor es muy parecida a la miel. Su índice glicémico es bajo y es una buena alternativa para veganos.

6. Sirope de arce

Este edulcorante natural proviene de la evaporación de la savia de un árbol que crece en Canadá y en el norte de Estados Unidos. Continene una gran cantidad de azúcar simple y poco porcentaje de minerales. Se suele consumir en desayunos, meriendas y postres.

