8 trucos para que tus verduras y frutas duren frescas más tiempo en días de cuarentena

La consigna es no salir de casa para evitar la propagación del coronavirus. Es aquí donde las compras de alimentos pensando en varios días de cuarentena juegan un papel vital para no estar yendo a diario al supermercado o centro de abastos más cercano. Sin embargo, una pregunta se vuelve frecuente: ¿cómo lograr que no se malogren tan rápido?

Las frutas y verduras son aún más ricas cuando están frescas pero, con el pasar del tiempo, su aspecto empieza a cambiar y muchas veces ya no dan ganas de comerlas o se echan a perder por su proceso natural de oxidación.

Hacer que te duren en buen estado unos días más no resulta tarea difícil si tenemos en cuenta algunas recomendaciones que incluyen el correcto almacenamiento para que estos ingredientes puedan seguir siendo usados dentro de la alimentación saludable. Esto permitirá tener buenas defensas para afrontar cualquier enfermedad.

Además, es muy importante que diferencies la fruta o verduras que quieres comer en el día de la que quieres que dure una semana o más (debes escoger fruta que aún no haya terminado de madurar).

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) explica que se debe escoger productos que no estén golpeados o dañados y asegurarse que los precortados, tales como bolsas de lechuga o tajadas de sandía, estén refrigerados o almacenados con hielo en la tienda y en el hogar.

Presta atención a los siguientes trucos ‘foodies’:

1. NO CORTES O PELES LOS ALIMENTOS

Lo mejor es guarda el alimento entero en la refrigeradora pues si pelas la fruta o los vegetales, parte de sus células se rompen y microorganismos empezarán a crecer.

2. ADIÓS AL PLÁSTICO

No guardes la fruta y las verduras dentro de una bolsa hermética, pues esto acelerará su proceso de oxidación.

3. TUBÉRCULOS FUERA DEL REFRIGERADOR

Las papas, zanahorias, camotes o remolacha (betarraga) no deben ir en la nevera, sino en un sitio oscuro, fresco y seco, pues la humedad y el frío convierten su almidón en azúcar, lo que altera su composición. De esta manera pueden aguantar un mes entero en buen estado.

4. CUIDADOS PARA EL AGUACATE

Cuando el aguacate está aún verde se debe guardar en la alacena pero, si ya está maduro y aún no lo vas comer, puedes meterlo al refrigerador para que dure más tiempo. En caso ya lo hayas partido y te queda una mitad, evita que se oxide rápidamente envolviéndola en una hoja de lechuga en la nevera.

5. PLÁTANOS ENVUELTOS

Para que te duren más días, lo mejor es envolver con papel de aluminio el tallo de los plátanos. Otro consejo para que no maduren tan rápido es mantenerlos pegados al tallo y lejos de las demás frutas, así te durarán de tres a cinco días más.

6. VERDURAS SANAS Y LLENAS DE COLOR

Los expertos recomiendan cortar los tallos de los espárragos y meterlos en agua. En el caso de la lechuga, una vez lavada también debe ir en un recipiente o cubierta de papel para mantenerla fresca. Para conservar los pepinos durante más tiempo es recomendable envolverlos con servilletas o toallas de papel húmedas y llevarlos al refrigerador. Trata de no ponerlos junto a las frutas o verduras que necesitan estar alejados de la humedad para que no les afecte.

7. CHAMPIÑONES MÁS DELICIOSOS

Evita que se oxiden los champiñones poniéndolos en una bandeja sobre papel de horno y cubriéndolos con una rama de perejil.

8. FRESAS Y FUTOS ROJOS

Para evitar que estos frutos se llenen de moho y se echan a perder, hay que limpiar cada uno con una mezcla de una parte de vinagre por tres de agua y enjuagar con agua limpia para eliminar el sabor. No olvides secarlos muy bien y refrigerarlos.

