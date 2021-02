La pizza se asocia a comida rápida y poco saludable, pero no tiene porque ser así si elegimos productos de primera calidad y tomamos el control de la preparación en casa. Y es que, aunque parece sencillo, hacer una buena pizza requiere de no cometer algunos errores que aquí te contamos. Por eso, alista los ingredientes y pon manos a la obra siguiendo estos consejos.

1. No hacer nosotros la masa de la pizza

Hacer nosotros mismos la masa de la pizza es uno de los grandes secretos para que el resultado sea genial. Nada de comprarla congelada o precocida, ni tampoco pasarse al otro extremo e intentar imitar las complejas elaboraciones, de lenta fermentación y combinado de harinas que hacen en las pizzerías. Tampoco hay que complicarse la vida con las harinas y escoger una básica.

2. No poner las cantidades correctas en la pizza

También debemos elegir la cantidad justa de levadura. Es importante calcular bien las proporciones de cada elemento. Las cantidades para un kilo de harina, son 25 gramos de levadura, 40 gramos de sal y 500 ml de agua. Con 250 gramos de masa podemos elaborar una pizza estándar. La receta de una pizza, por ejemplo, de mozzarella y alhabaca lleva 250 gramos de masa de pizza, 100 ml de salsa de tomate, 100 de mozzarella y 8 hojas de albahaca.

3. No amasar bien la pizza

El proceso de amasado para la pizza tiene su secreto: poner harina en un bowl, calentar una pequeña parte de agua (100ml), deshacer la levadura con la ayuda de una cuchara, incorporarla en otro bowl con la harina y amasar siempre con las manos. Se añade el resto de agua y de sal y se sigue amasando desde el centro hacia afuera hasta que la masa se despegue de las manos. Debe quedar bien lisa.

Es importante calcular bien las proporciones de cada elemento al momento de hacer la pizza. (Pixabay)

4. No controlar el tiempo de horneado de la pizza

Otro punto que hay que tener en cuenta para obtener una buena pizza es la temperatura del horno. Debemos cocinar la masa con el horno ya precalentado a 250 grados C, 12-16 minutos. La temperatura ha de ser alta, y el tiempo corto. No olvidar que la masa no debe estar fría, sino a temperatura ambiente. De lo contrario, se quemará. Hay que hornear hasta que los bordes queden crujientes.

5. Poner muchos ingredientes en la pizza

La pizza no soporta bien el exceso de ingredientes. Cada ingrediente tiene su tiempo de cocción, su parte de agua, y si ponemos muchos no se hornean bien, alguno quedará crudo y otro quemado. Además, si hay mucho de todo al final no se sabe de qué es la pizza. No se recomienda poner más de tres o cuatro ingredientes. También hay que evitar los que sueltan mucha agua y que pueden reblandecer la pizza.