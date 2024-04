En muchas ocasiones, conciliar el sueño no es tarea fácil. Después de un día de arduo trabajo, los constantes problemas que se afrontan, el cuidado de los niños o hasta una enfermedad, no todos se pueden echar a la cama y cerrar los ojos hasta el día siguiente. Sí, a todos nos pasa, y si bien hay personas que recurren a pastillas para dormir mejor, hay quienes buscamos métodos más ‘sanos’ y es así que llegué al boom del ASMR, ¿no sabes de qué te hablo? Pues las siglas significan ‘Autonomous Sensory Meridian Response’ (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma) y de seguro te has topado en TikTok o YouTube con pequeños videos que al escucharlos o verlos te producen una sensación extraña que satisface a tu cerebro. En muchos casos, se siente una especie de hormigueo en la zona de la nuca que da placer y relajación. En sí, son publicaciones donde los autores realizan sonidos sobre micrófonos especiales que captan los sonidos perceptibles al oído humano y los amplifican. La idea es que uses tus audífonos y busques grabaciones, las reproduzcas hasta que encuentres el sonido que te relaje. Luego de esto puedes meditar un poco y así descansar profundamente. Hoy quiero ayudarte a tener una mejor experiencia y para eso te dejo una lista de 100 frases para meditar y pensar antes de dormir y así bajar el estrés aprovechando que este 9 de abril es el Día Internacional ASMR (International ASMR Day) en Estados Unidos.

Frases cortas para meditar y pensar

Con la meditación, lo que buscamos es reducir el estrés al momento de dormir, lo que puede otorgarnos un sueño profundo. Te recomiendo las siguientes frases para que mejores esa práctica.

Me merezco un descanso y escuchar a mi cuerpo. Me niego a que las preocupaciones perturben mi sueño. Tengo las habilidades para hacer que el mañana sea increíble. Me despertaré bien descansado y listo para afrontar el día de mañana. Las decisiones tomadas hoy me acercan a la vida de mis sueños. Me duermo con la mente clara y el corazón lleno. Estoy preparada para lo que me depare el mañana. El estrés y la preocupación no me controlan. El día de hoy ha terminado; mañana será mejor. Estoy dando lo mejor de mí y merezco recargarme.

Frases célebres para relajarte y pensar

En lugar de basar la felicidad en lo que somos, la basamos en cómo estamos.” Lama Zopa Rinpoché. “La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la cosa más fácil, hablar mal de los demás.” Tales de Mileto. “Tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No te quedes atrapado en el dogma.” Steve jobs. “La mente tiene un poder indescriptible. La mente lo es todo. En lo que pienses, en eso te conviertes.” Cuanto más sabes, menos necesitas. Yvon Chouinard Deberíamos vivir cada día como personas que acaban de ser rescatadas de la luna. Thích Nhất Hạnh. Hoy puedes decidir andar libremente. Puedes decidir andar de manera diferente. Puedes andar como una persona libre, disfrutando cada paso. Thich Nhat Hanh. Lo que permites entrar al círculo de tu vida, marcará la diferencia en la calidad de tu vida. Chris Prentiss. El mejor truco de la mente es la ilusión de que existe. Marty Rubin La auto realización no cuesta esfuerzo. Lo que estás intentando encontrar es lo que ya eres. Ramesh Balsekar Preocupado por una sola hoja no verás el árbol. Vagabond Cuanto menos predico, más probable es que me escuchen.-Alan W. Watts. En la mente del principiante hay muchas posibilidades, pero en la del experto hay pocas.-Shunryu Suzuki. Si eres incapaz de encontrar la verdad justo donde estas, ¿dónde esperas encontrarla?-Dogen. Abre tus ojos para cambiar, pero no dejes escapar a tus valores.-Dalai Lama. Solo puedes perder a lo que estas aferrado.-Buda. No puedes viajar por el camino hasta que no te conviertes en el camino en si mismo.-Buda. Camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies.-Thích Nhất Hạnh. Ten paciencia. Espera hasta que el barro se asiente y el agua esté clara. Permanece inmóvil hasta que la acción correcta surja por si misma.-Lao Tzu. El vaso no esta ni medio lleno, ni medio vacío. El vaso es simplemente un vaso y su contenido está perpetuamente cambiando con tu percepción.-Jennifer Sodini. La verdadera fuente de felicidad esta dentro de cada uno de nosotros.-Chris Prentiss. Cómo la gente te trata es su karma; cómo reaccionas es el tuyo.-Wayne Dyer. Nada es permanente en este mundo, ni si quiera nuestros problemas.-Charlie Chaplin. La conciencia es el mayor agente para el cambio.-Eckhart Tolle. «Dar no nos empobrece, ni retener nos enriquece.» B.K.S Lo único que conseguimos enfadándonos es aumentar el daño que hemos recibido y perder la claridad para hallar la solución.” Lama Zopa Rinpoché.

FRASES | El ASMR es una sensación agradable y relajante que se produce cuando se escuchan ciertos sonidos. Acompaña la experiencia de relajación con estos mensajes. (Foto: Karolina Grabowska / Pexels)

Frases de relajación para calmar tu mente

Allí donde el agua alcanza su mayor profundidad, se mantiene más en calma (William Shakespeare) La libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña a otro (Alfonso X “El Sabio”) La paz comienza con una sonrisa (Madre Teresa de Calcuta) Encontrarás el camino en susurros de verdad que experimentas en tu propia vida cotidiana. Y al seguir ese sendero, encontrarás mayor paz y alegría a lo largo de cada día Los grandes acontecimientos me hacen estar tranquila y en calma; son sólo bagatelas las que me irritan los nervios (Reina Victoria) Cuando estás presente, puedes permitir que la mente sea como es sin enredarte en ella (Eckhart Tolle) Practico mantener la calma todo el tiempo, a partir de situaciones que son tensas (Martha Beck) La persecución, incluso de las mejores cosas, debe ser calmada y tranquila (Marco Tulio Cicerón) La soledad es la casa de la paz (Hodge) ¿Con qué frecuencia hablamos sólo para llenar el espacio tranquilo? ¿Cuántas veces perdemos el aliento hablando sin sentido? (Colleen Patrick-Goudreau) Sé como un pato. Calma en la superficie, pero batiendo como del demonio por debajo (Michael Caine) Cualquier persona puede sostener el timón cuando el mar está en calma (Publilio Siro) Los que se enferman de la calma es que no conocen la tormenta (Dorothy Parker) Como practicante de las artes marciales de toda la vida, estoy capacitado para mantener la calma en medio de la adversidad y el peligro (Steven Seagal) Los hombres tímidos prefieren la calma del despotismo, al mar tempestuoso de la libertad (Thomas Jefferson) El mundo es demasiado tranquilo sin ti cerca (Lemony Snicket) Mantén la calma, sereno, siempre al mando de ti mismo. A continuación, descubre lo fácil que es llevarse bien (Paramahansa Yogananda) Para mí a veces un cielo de silencio es más expresivo que el rugido del mar (Munia Khan) No hay nada más terrible que un silencio mortal, con la sensación de un gran ruido alrededor de él (Jessie Douglas Kerruish) Las miserias de todos los hombres se derivan de no poder sentarse tranquilos en una habitación estando solos (Blaise Pascal) Reduce tu ritmo cardíaco, mantén la calma. Tienes que disparar en medio de tus latidos (Chris Kyle) Eres la calma bajo las olas en el azul de mi olvido (Fiona Apple) Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo, por eso es muy importante para la buena salud (Dalai Lama) Medito, así que sé cómo encontrar un lugar tranquilo para estar en calma y en paz (Roseanne Barr) A veces es el observador silencioso que más ve (Kathryn L. Nelson) El silencio es una mentira que grita a la luz (Shannon L. Alder) Cuando la adversidad te golpea, es cuando tienes que ser el más tranquilo. Dar un paso atrás, permanecer fuerte, permanecer conectado a la tierra y seguir adelante (LL Cool J) El único orden en el universo es sólo un ciclo que va de la calma al caos y viceversa (Toba Beta) Un samurái debe mantener la calma en todo momento, incluso en la cara del peligro (Chris Bradford) Porque no hay mejor amigo como un hermano en tiempo de calma o de tormenta; Para anímate en el camino tedioso, a encontrarte si vas por mal camino, para levantarte si te tambaleas, para fortalecerte mientras uno estás parado (Christina Rossetti) Estoy lleno de temores y hago todo lo posible para evitar dificultades y cualquier tipo de complicaciones. Me gusta que todo lo que me rodea sea claro como el cristal y esté completamente en calma (Alfred Hitchcock) Lo que había sido tranquilo y apacible ahora era silencioso y vacío (Frederick Barthelme) Me encanta tomar un baño con hermosa y relajante música, y no tener prisa para hacer nada. Es una indulgencia maravillosa, y me ayuda a calmarme y dejar de correr mi mente durante horas extraordinarias (Kylie Minogue) Un hombre en calma es como un árbol que da sombra. Las personas que necesitan refugio se acercan a él (Toba Beta) Está todo tranquilo ahora. Tan tranquilo que casi se puede oír los sueños de otras personas (Gayle Forman) Cuando estás loco, aprendes a guardar silencio (Philip K. Dick) Con el fin de estar abierto a la creatividad, uno debe tener la capacidad para el uso constructivo de la soledad. Hay que superar el miedo a estar solo (Rollo May) Dulces son los pensamientos con agradables contenidos, la mente tranquila es más rica que una coron (Robert Greene) Dale a tu marido cualquier mala noticia cuando todo esté en calma, no cuando abre la puerta (Indra Devi) No hay más calma que la engendrada por la razón (Séneca) El hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar (Goethe) Más de un río tranquilo comienza como una cascada turbulenta, sin embargo, ninguno se precipita ni se agita durante todo el camino hasta el mar (Mikhail Lermontov) Soy un minimalista. Me gusta decir lo máximo con lo mínimo (Bob Newhart) Ese es el simple secreto de la felicidad. Hagas lo que hagas, no dejes que el pasado se interponga, no dejes que el futuro te moleste (Osho) La calma y la confianza están tan lejos de la vanidad como el deseo de tener una vida decente está alejado de la codicia (Channing Pollock) El romance es tempestuoso. El amor está en calma (Mason Cooley) Ten paciencia. Espera hasta que el barro se asiente y el agua esté clara. Permanece inmóvil hasta que la acción correcta surja por si misma (Lao Tzu) Preocupado por una sola hoja no verás el árbol (Vagabond) Solo el desarrollo de la compasión y comprensión de otros nos puede traer la tranquilidad y felicidad que todos buscamos (Dalai Lama) No es riqueza ni esplendor, sino tranquilidad y ocupación lo que te da la felicidad (Thomas Jefferson) Solo desde una calma interna, el hombre fue capaz de descubrir y formar entornos tranquilos (Stephen Gardiner) Cuanto más tranquilo se vuelve un hombre, mayor es su éxito, sus influencias, su poder. La tranquilidad de la mente es una de las bellas joyas de la sabiduría (James Allen) Me sostiene por la tranquilidad de un corazón recto y leal (Peter Stuyvesant) La paz viene del interior. No la busques fuera (Siddhārtha Gautama) La verdadera alegría nace de la buena conciencia La paz no se puede mantener por la fuerza; solo se puede conseguir por la comprensión (Albert Einstein) La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino (Marco Aurelio) El silencio es el verdadero amigo que nunca traiciona (Confucio) Permanece calmado, sereno, siempre al mando de ti mismo. Encontrarás entonces qué sencillo es llevarse bien (Paramahansa Yogananda) La felicidad es la naturaleza, belleza y tranquilidad (Debasish Mridha) La vejez conduce a una tranquilidad indiferente que asegura la paz interior y exterior (Anatole France) La sabiduría viene de la reflexión (Deborah Day) La paz siempre es hermosa (Walt Whitman) El movimiento es tranquilidad (Stirling Moss)

