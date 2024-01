Nuevo año, look renovado. El fin del 2023 significó para muchos el terminar una etapa y que las siguientes semanas traigan un gran cambio no solo a nivel profesional o económico, sino también en lo personal. En este punto para un gran grupo de personas es vital donar la ropa que ya no se usa, botar todas aquellas cosas que están de más en casa y hasta pensar en un color diferente para el cabello. Si tienes en mente lucir renovada/o este 2024, aquí te dejo las 3 tendencias en moda capilar que dominarán los meses.

Si bien predominaron los estilos lisos, los cortes en capas y las tonalidades rubias, el recién inaugurado año anticipa una mayor diversidad e inclusión en la variedad de estilos de cabello que marcarán presencia tanto en las pasarelas como en la vida cotidiana.

Según Simon Ellis, director Creativo de Schwarzkopf, “es hora de empezar a visualizar tu próximo estilo de cabello con estas tres tendencias que marcarán presencia en todos lados en 2024. El cabello es la mejor herramienta para expresar quién eres, según lo que decidas puedes expresarte y enaltecer tu verdadero ser”.

Cuáles son las tendencias que marcarán el 2024

1. Intention Now

Esta tendencia resalta el movimiento creciente que busca a través de acciones conscientes y deliberadas transmitir mensajes sobre la identidad auténtica. Simon Ellis subraya “debemos ser conscientes del mensaje que queremos transmitir con nuestro cabello, hay una relación directa entre nuestro estilo con nuestra espiritualidad, nuestra identidad. Nuestro cabello se convierte en una expresión de cómo deseamos ser vistos y percibidos”.

La tendencia de abrazar lo natural se consolida, colores que se funden con nuestro tono base para realzar nuestra luminosidad, acercándonos a nuestra mejor versión. Este enfoque será dominante en el próximo año. “Corte de cabello muy natural y suave con contornos desestructurados, secado al aire”, describe Tyler Jonhtson.

Un cabello natural, con variaciones de tonos que aporten luminosidad. Colores cobrizos, castaños y rubios que traen mucho brillo a tus facciones faciales son los preferidos para el 2024.

2. Acid Riot

Tras atravesar una pandemia, las nuevas generaciones emergen con una mentalidad audaz, instando a la acción y a romper barreras. Esta tendencia implica llevar el cabello según tus emociones, sin que haya una distinción de género. Canaliza el mundo fluido, inclusivo y siempre cambiante.

En cuanto al color este look se ve desgastado y lavado, creando un color que llama la atención. Se trata de desafiar las convenciones, cuestionando lo que se da por sentado. Es el tiempo de reinventarse, y el mundo está preparado para ello.

Desde tonos vibrantes como el rosa magenta hasta cortes atrevidos y fuera de lo común, esta tendencia desdibuja las fronteras de lo convencional en favor de la libertad de expresión. Es un llamado a la autenticidad, una oportunidad para redefinir las reglas establecidas y mostrar al mundo que la verdadera belleza radica en la diversidad y la singularidad de cada persona.

3. Re Rooted

Se trata de una nueva corriente en tendencias capilares que busca la reinterpretación personal, adoptando un estilo minimalista, consciente y natural. Se enfoca en el cuidado del cabello que favorece su lavado y acabado más saludable. Cada vez más consumidores optan por liberarse de largas sesiones dedicadas a perfeccionar sus estilos, buscando una rutina que requiera menos atención constante.

En las pasarelas, la tendencia primordial se centra en los peinados “perfectamente imperfectos” y la diversidad de texturas en todas sus formas, desde los más definidos hasta los más libres. Ahora se celebra la belleza de la textura del pelo, alentando a llevarlos con orgullo, sin alisarlos ni alterarlos de ninguna manera.

El futuro del cuidado capilar no solo se centra en la estética, sino en la responsabilidad, innovación y sensibilidad de las marcas hacia las necesidades de sus consumidores. Esta evolución refleja un compromiso continuo con la excelencia y la capacidad de adaptación en un mercado siempre cambiante.

