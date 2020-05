Desde el 28 de abril, el Gobierno peruano inició la entrega del segundo bono para los trabajadores independientes, afectados económicamente por el estado de emergencia nacional. El subsidio total es de S/ 760 y si bien se extendió hasta el pasado 2 de mayo, los ciudadanos que aún no han sido beneficiados podrán ser incluidos en el llamado Bono Familiar Universal, próximo a entregarse.

Cabe mencionar que esta ayuda económica tiene la misma naturaleza del que se entregó previamente a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema y está destinado a cerca de 780.000 hogares vulnerables con trabajadores independientes, que han sido identificados en un padrón de hogares beneficiarios.

Ante la incertidumbre de la población por saber si forman parte del padrón de beneficiarios, en los últimos días se han conocido casos aislados de personas inescrupulosas que, haciéndose pasar por digitadores de trámites del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), han pretendido estafar a las personas.

Al respecto, el MTPE se ha manifestado y ha advertido a población que no se deje engañar y que no ponga el riesgo el bono que le corresponde. Por ello, resaltó los canales oficiales para la información y cobro de la ayuda económica. A continuación te lo detallamos.

¿EXISTE UN EMPADRONAMIENTO PARA RECIBIR EL BONO INDEPENDIENTE?

La respuesta es no. El MTPE descartó que se encuentre realizando algún empadronamiento para la entrega del Bono Independiente. “Con relación al cobro del subsidio monetario de 380 soles que se encuentran recibiendo cerca de 780,000 hogares vulnerables con trabajadores independientes, el MTPE precisa que no se encuentra empadronando a miembros de ningún gremio para acceder al Bono Independiente”, sostuvo.

“El padrón para dicho subsidio se encuentra cerrado y se realizó tomando diferentes bases de datos oficiales. Este fue aprobado, según Resolución Ministerial N° 075-2020-TR, y actualizado, según Resolución Ministerial N° 080-2020-TR”, agregó.

Asimismo, en relación a este bono, recalcó que las únicas formas para el cobro del subsidio son mediante su retiro en agentes autorizados, cajeros automáticos y agencias del Banco de la Nación.

TAMPOCO SE REALIZA LLAMADAS PARA CONFIRMAR EL SUBSIDIO

El MTPE también aclaró que no está realizando llamadas ni enviando correos electrónicos anunciando la condición de beneficiario o la fecha de depósito del subsidio.

Cabe recordar que el único canal para revisar si formas parte del beneficio es la plataforma digital www.bonoindependiente.pe.

Adicional a ello, se puso a disposición el call center del bono (01) 3150760 o el correo electrónico consultas@bonoindependiente.pe, para que la persona pueda consultar cualquier duda que tiene.

“Solicitamos a los beneficiarios y beneficiarias del subsidio tomar todas las precauciones del caso, y les recordamos no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no acudir a tramitadores, mantener en reserva sus códigos y claves de retiro (en el caso de utilizar la Banca Celular del Banco de la Nación) y no hacer caso de mensajes o correos fraudulentos”, dijo el ministerio.

Finalmente, se negó que para el Bono Familiar universal se haya iniciado algún tipo de empadronamiento. “Las normas sobre las cuales se formulará el padrón de esta ayuda económica, dirigida a apoyar a 6 millones 800,000 hogares, serán anunciadas públicamente en los próximos días”, sentenció.

