Las bebidas frías son perfectas al momento de refrescarnos del intenso calor que genera el sol; sin embargo, para lograr que estén en dicho estado, se deben colocar a la nevera y esperar varias horas. ¿Te gustaría evitar esa cantidad de tiempo? Entonces, te interesará conocer este truco casero que te revelaré en Mag.

La mayoría de personas disfrutan de tomar alguna gaseosa, cerveza, jugo u otra bebida en estado frío porque reprime la sensación de dulzura que contienen los líquidos mencionados, así lo estableció un estudio realizado por la Escuela de Medicina de Yale en 1997.

Dicho ello, este consejo casero funcionará perfectamente para helar el líquido que se encuentra en el interior de una botella o lata, pues solo necesitarás un utensilio que, probablemente, tengas en tu cocina y que habitualmente lo usas con fines de limpieza.

¿Cómo enfriar las bebidas rápidamente?

Para dar inicio al hack, debes contar con las bebidas que pretendes enfriar y el papel de cocina. En caso no cuentes con el último implemento mencionado, lo conseguirás en cualquier tienda cercana a tu hogar a un precio cómodo, pues no importará la marca.

El primer paso consiste en obtener varias hojas del papel toalla y humedecerlas con agua. Acto siguiente, tienes que cubrir todas la bebidas -sea en botella o lata- con los papeles como si fueras a crear una capa y listo. Eso serían los pasos que ejecutarás.

Finalmente, introdúcelos en tu nevera y espera un aproximado de 30 minutos. Cumplido ese tiempo, retira las hojas de papel toalla y notarás que tus bebidas se encuentran en una temperatura fría. Fácil de realizarlo, ¿verdad?

¿Tomar bebidas frías seguidamente pueden generar algún daño a la salud?

Según los investigadores Eccles y Wilkinson en su trabajo “Exposure to cold and acute upper respiratory tract infection”, revelaron el consumo de alimentos o tomar bebidas frías no generan daños a la salud como dolor de garganta o infecciones respiratorias.

