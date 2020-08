No solo los perros necesitan adiestramiento al llegar a su nuevo hogar, los gatos también deben pasar por ese proceso, pues su carácter los convierte en más independientes y no siempre siguen las normas básicas de convivencia, como no subirse al sofá.

Los felinos son más difíciles de domesticar y para lograr que obedezcan ciertas órdenes, se atraviesan por varios dolores de cabeza. Hacer que no se eche en el mueble y lo llene de pelos no es tarea imposible y aquí te mostramos algunas maneras de conseguir que tu mascota sustituya ese espacio por otro de la casa.

Llámale la atención cuando esté en el sofá

Para que asocie que ese acto está mal, lo mejor es regañarlo cuando esté echado en el mueble, no luego de haberse bajado. La idea es hacerlo entender y no asustarlo con gritos, es por eso que se debe regular el tono de voz.

Usa técnicas básicas de adiestramiento

Los expertos recomiendan usar comandos de disciplina, es decir, palabras claves cortas como ‘no', ‘baja', ‘fuera’ siempre que se le encuentre en el lugar equivocado.

Acércate al animal y toma su cabeza con suavidad y dile el comando elegido. Luego tómalo y llévalo al sitio en donde quieres que se acueste como, por ejemplo, su cama.

Alternativas cómodas

Los gatos aman estar en el sofá; sin embargo, hay quienes buscan evitar a toda costa que eso suceda, pues los pelos y el olor se quedan impregnados. Es aquí donde debes tener una opción para enseñarle que no sea el piso. Puede ser una cómoda cama o un cojín de material similar al mueble de la casa.

Mantén tu postura

Si no quieres que el gato se suba al sofá, entonces no le permitas hacerlo cuando estés sentado ahí, de lo contrario se confundirá porque no logrará entender por qué sí puede subir en algunas ocasiones y en otras no. Debes ser firme en tu decisión.

Sé constante

En muchos momentos, el animal va a estirar su pata y colocarla lentamente en el sofá mientras te mira, esperando ver cuál es tu reacción, es ahí donde debes recurrir al comando de disciplina elegido y decirlo de forma firme. Acto seguido espera que se aleje o apártalo. Debes repetir las instrucciones las veces que sean necesarias hasta que veas buenos resultados.

Aleja el mueble de las ventanas

Uno de los motivos por los que suben a los muebles es para estar cerca de alguna ventana y así pueden llegar a ella para asolearse o mirar la calle. Lo mejor es que los apartes de ahí para que no se sientan atraídos.

