¿Por qué los perros y los gatos suelen comer hierba durante sus paseos, a veces para vomitar unos minutos más tarde? Un mito dice que lo hacen para purgarse, pero no siempre es así como cree la mayoría de gente. ¿O acaso sus mascotas siempre vomitan después de comerla? ¿Y por qué no suelen mostrar síntomas de estar mal antes? Aquí te contamos por qué hacen eso.

La mayoría de los dueños de gatos dirá que si su mascota come hierba y luego vomita significa que tiene problemas estomacales y se está purgando. Eso no siempre es así. En realidad, los felinos, esas mascotas tan sigilosas a las que nunca vemos satisfacer sus necesidades fisiológicas, comen hierba todo el tiempo.

Investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de California (EE.UU.) realizaron una investigación donde más de mil dueños de gatos pasaron al menos tres horas al día observando el comportamiento de sus mascotas. Como sospechaban muchos, comer hierba es un hábito muy común: el 71% de los animales lo hicieron al menos seis veces durante el período de observación, mientras que el 61% de los animales excedió diez veces. Solo el 11% de las personas no tienen una dieta vegetariana.

Con respecto al vómito, el número de gatos mayores (30%) que vomitó después de tragar hierba fue casi tres veces mayor que el de los gatos jóvenes (11%). Los científicos han descartado otra suposición muy frecuente entre la gente: comer hierba ayuda a los gatos a expulsar las bolas de pelo. En un artículo publicado en el Congreso de la Sociedad de Ética Aplicada celebrado en Noruega en 2019, los investigadores concluyeron que el vómito es solo el resultado del pastoreo y no el objetivo como tal.

Comer plantas es instintivo, y hacerlo es un beneficio evolutivo para los gatos. Extensas investigaciones de carnívoros salvajes han demostrado que generalmente comen plantas, lo que puede confirmarse al observar restos de plantas no digeridas en sus heces. Los estudios en primates han demostrado que la ingestión de plantas no digeribles eliminará el sistema intestinal de parásitos de gusanos.

Dado que prácticamente todos los carnívoros salvajes sufren una carga de parásitos intestinales, el consumo regular e instintivo de plantas tendría un papel adaptativo para mantener una carga tolerable de parásitos en su sistema digestivo, independientemente de que el animal detecte o no los parásitos.

Comer plantas es instintivo y hacerlo supone un beneficio evolutivo para los felinos. (Alex .B|Pexels)

¿Y los perros?

El autor principal de la ponencia realizada en Bergen entre el 5 y 9 de agosto del 2019, Benjamin L. Hart, encontró en un estudio del 2008 que los animales más jóvenes aprenden a comer plantas de los adultos. En esa investigación, el equipo también descubrió que los perros rara vez presentaban enfermedades antes de comer hierba y que el vómito era una consecuencia relativamente rara de comerla.

Además, la investigación también concluyó que la frecuencia de ingerirla no estaba relacionada con la dieta del perro o con la cantidad de fibra que engullía, lo que sugiere que no estaban tratando de compensar alguna deficiencia dietética.

Sea como fuese, Hart y su equipo plantean la hipótesis de que los animales más jóvenes comen más hierba porque su sistema inmunológico no es tan bueno para mantener a raya a los parásitos , y porque el estrés nutricional es más perjudicial para los animales en crecimiento que para los perros y gatos adultos.

El resultado es que comer hierba no es una señal obvia de que los animales están enfermos. Más importante aún, incluso el dueño más diligente no puede evitarlo. Este es un comportamiento instintivo. El equipo de investigación sugiere que la mejor solución es garantizar que nuestras mascotas reciban regularmente plantas no tóxicas para masticar.

Los veterinarios sugieren que se mantenga a las mascotas alejadas de plantas tóxicas que puedan dañar su salud. (Candid Shots|Pexels)

VIDEO RECOMENDADO

Conoce a las mascotas de los líderes mundiales

Conoce a las mascotas más famosas de los líderes mundiales

MÁS SOBRE MASCOTAS