A quién no le ha pasado que unos segundos de descuido significan ver su olla o utensilio favorito chamusqueado y perder así los alimentos que estaban preparando. Esta ‘escena de terror’ puede ser habitual en muchos hogares, pero como diversas cosas en la vida también tiene solución. Hoy te enseño un truco casero al que no le tenía mucha fe, pero que me dejó sin palabras tras probarlo: usar una patata para quitar lo quemado del fondo de la sartén en un minuto.

Cuando esto pasa, más de uno hemos estado frotando y frotando para intentar quitar las secuelas o la grasa que se va acumulando en ella, pero esto no resulta del todo beneficioso porque podemos favorecer la aparición de microorganismos que alteran el sabor y el olor de los alimentos en buen estado.

Sabiendo que las sartenes son vitales en la cocina y no siempre podemos ir comprando nuevas, desde Mag ya te hemos compartido diversos trucos para limpiar lo quemado del fondo del sartén y aquí te los vuelvo a presentar el truco casero para dejar tu comal o sartén como nuevo, ¿Cómo quitar la comida pegada a la olla o sartén fácilmente?, ¿Cómo quitar lo pegajoso de las sartenes antiadherentes?, Cómo quitar la grasa pegada de tu sartén usando cerveza, entre otros.

Lo mejor es estar al pendiente de tu sartén mientras cocinas para evitar accidentes o que se queme. (Foto: Pexels)

Cómo limpiar lo quemado de la sartén con una patata

Si bien hay diversos trucos, te prometo que este sí es efectivo y lo he comprobado. Además de ser sencillo, arrasa con todo lo quemado fácilmente y solo necesitas una patata y sal gruesa.

Lo primero que tienes que hacer es quitar todos los restos de comida de la sartén ayudándote de papel de cocina. Luego procede a espolvorear sal gruesa por el interior de la sartén. Ahora es turno de cortar una patata por la mitad y frotar con ella la zona afectada con movimientos circulares. Deberás enjuagar con agua del grifo para comprobar si ya ha desaparecido lo quemado.

Cuando ya esté libre de restos de quemadura, lávala por dentro y por fuera y sécala bien antes de volver a usarla, pues gracias a la ayuda de este tubérculo te habrás librado del problema.

