Muchos niños de entre 3 a 5 años acuden por primera vez al jardín o centros preescolares en el mes de marzo. Para desarrollar la motricidad fina y atención es necesario recurrir a juegos educativos. Si tienes tapas de plástico recicladas, puedes elaborarlos tú mismo(a) en casa siguiendo simples pasos. Conócelos en este preciso instante para poner en práctica esta idea original.

Los padres que tienen a niños en etapa preescolar deben reforzar la coordinación de sus músculos, la atención, concentración, entre otras acciones. Los juegos o recursos educativos son las herramientas recomendadas para estimular las capacidades de los menores.

Si no cuentas con los recursos suficientes para comprar juegos educativos a tus niños, puedes fabricarlos tú mismo desde casa con elementos reciclados. Las tapas de plástico, por ejemplo, es una opción que nunca falla.

¿Cómo fabricar un juego educativo para niños en etapa preescolar?

La profesora venezolana Fatima Cañadas, licenciada en Educación Especial, compartió un tutorial en su cuenta de TikTok (@tumaestraadomicilio) para que los padres puedan fabricar un juego educativo con tapas de plástico. De esta manera, estimularás la motricidad fina, que es la coordinación de músculos, huesos y nervios para producir movimientos pequeños y precisos.

Necesitarás diez tapas de plástico de bebidas, un cartón grande forrado, un cordón largo y otros elementos que tienes en casa. Sigue estos pasos:

Con ayuda de silicona, pega 10 tapas de plástico en un cartón forrado sin un orden en específico

Utiliza un marcador para enumerar cada una de las tapas (del 1 al 10)

Pasa por uno de los lados del cartón una cinta larga. Puede ser un pasador o cordón

Utiliza tableros numéricos (del 1 al 10) o créalos tú mismo con cartones

Utiliza tapas y un cartón para crear un juego educativo. (Foto: TikTok/tumaestraadomicilio).

¿Qué tan biodegradable es el plástico?

Uno de los materiales no biodegradables que más encontramos en forma de residuo en la naturaleza son las botellas y bolsas de plástico. Por norma general no se debe tirar nada al suelo, pero esto es aún más importante si el material que estás tirando no es biodegradable.

¿Qué son los juegos educativos?

Existen diversos tipos de juegos didácticos que apuntan a estimular uno o varios aspectos de la persona, los juegos varían según los intereses y la edad del niño. Los más conocido con los juegos con bloques, rompecabezas y juegos con letras del abecedario.

¿Cómo se clasifican los juegos educativos?

Se clasifican en juegos visuales, juegos auditivos y juegos táctiles. Los juegos visuales ayudan a la función visual. En tanto, los juegos auditivos son aquellos que contribuyen a la función auditiva. Son todos los juegos de caza con venda y con orientación por sonido. Los juegos táctiles, por su parte, favorecen al desarrollo del sentido del tacto.

¿Cómo se emplea el juego educativo?

Muestra el patrón numérico (los tableros numéricos) que debe seguir tu pequeño para que pase el cordón por las tapas con los números que corresponden. De acuerdo con la docente, se recomienda enseñar estos recursos a niños de 4 años en adelante.

