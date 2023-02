Si no lograste conseguir tickets para mirar el juego Chiefs vs Eagles en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, te dejamos algunas opciones para ver el Super Bowl en vivo en Miami, donde la diversión y el buen ambiente está asegurado. Los miamenses saben que el Gran Juego se disfruta mejor rodeado de otros fanáticos, múltiples pantallas grandes y excelentes bebidas y comida. A continuación, Mag te da las mejores recomendaciones para no perderte de nada y desde primera hora del día.

Si el ascenso al Super Bowl en vivo no te entusiasma, no sé qué lo hará. Los principales sembrados de cada conferencia llegaron a este juego, y con ellos vienen algunas de las mejores historias que puede ofrecer un show como estos. Sin duda, el juego que paralizará el mundo con todo el contexto que lleva, donde Chiefs vs Eagles en directo se presentarán en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, este domingo 12 de febrero desde las 18:30 hora local.

Dónde ver, Super Bowl en vivo en Miami

Shoma Bazaar: Dirígete a este animado salón de comidas de Doral y disfruta de los ritmos previos al juego de DJ Kenyi de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. el día del juego. Disfrute de una cerveza y bocadillos de los vendedores favoritos de los fanáticos mientras mira el juego en una pantalla exterior de 10x6 pies o vea la acción en uno de los muchos televisores interiores.

Durante el juego, Shoma Bazaar ofrecerá un especial de $50 (sin incluir impuestos ni propinas) que incluye una cubeta de cerveza con cinco cervezas de su elección y una tarjeta de regalo de $25 para comprar comida en cualquiera de los puestos.

Pilo’s Tequila Garden Wynwood: El único jardín de tequila de Wynwood está agregando su toque a la fiesta del Super Bowl al organizar un Perreo Bowl: Reggaeton Super Bowl Watch Party. Los bebedores están invitados a ver el juego en la White Tiger Tavern emergente con Frozaritas de $ 10 mientras el jardín se llenará de “nieve” durante el juego. Los bocados incluyen aperitivos como El Jefe (chicharrón de queso crujiente con salsa verde), esquites (tazón de mazorca de maíz mexicano) y una abundante selección de tacos.

Time Out Market Miami: Para aquellos que ven el juego con un gran grupo de amigos, este salón de comidas de Miami Beach cubre una amplia gama de opciones gastronómicas bajo un mismo techo. Las opciones incluyen pizza al estilo napolitano en PizzElla; Hamburguesas de Little Liberty; pollo frito en Chick’n Jones; Bao Buns en Pho Mo; y postres de The Blakery. Además, reserve una mesa alta ($50) y obtenga un balde de cerveza gratis (con un precio de $25).

Bodega Taqueria y Tequila South Beach: Diríjase a este lugar lleno de energía con varios lugares (tan al norte como West Palm Beach) para bebidas especiales, que incluyen cervezas de barril por $7 y jarras de $25 de margaritas clásicas o de granada. Hay cinco cubos para mezclar y combinar de $25 en cualquier cerveza o agua mineral y alitas de $1 (salsa de chipotle con chile dulce, jalapeño y cilantro servidos con adobo ranch).

The Wharf Miami: Ya sea apoyando a los Chiefs o Eagles, la fiesta comienza en el bullicioso lugar al aire libre. Los fanáticos pueden ver el juego en pantallas gigantes junto con los sonidos del juego durante el evento principal y música en vivo durante las pausas comerciales. Un especial de Game Day contará con cinco cervezas Corona, Corona Premier o Modelo por $35.

Tacology: Dirígete al cuarto piso del lujoso centro comercial Brickell City Center para divertirte en el Super Bowl. El restaurante mexicano será el anfitrión de su fiesta oficial del reloj del Super Bowl “Bet & Win”. Los comensales tendrán la oportunidad de apostar en diferentes categorías (Ganador oficial del juego, Puntuación final, MVP, etc.), y quien gane la apuesta o se acerque más a los resultados finales recibirá premios especiales a lo largo del juego. Los clásicos favoritos mexicanos como tacos y tostadas, junto con 18 cócteles y 12 sabores de margarita, preparan el escenario para una fiesta del Super Bowl para recordar.

¿Cómo ver Chiefs vs Eagles en vivo por NFL Game Pass?

NFL Game Pass está disponible en más plataformas que nunca, estas incluyen: navegadores web de computadoras portátiles o PC (Chrome, Explorer, Edge, Firefox, Safari), iPhone, iPad o Android, AppleTV (de 4a generación), Amazon Fire, Amazon Fire Stick y las nuevas aplicaciones de Game Pass con Xbox y PS4. En este canal podrás mirar los más de 270 juegos de la temporada regular de la NFL en vivo y bajo demanda y transmita los playoffs de la NFL 2022 y el Super Bowl LVII en vivo desde el State Farm Stadium.

¿Cómo ver Chiefs vs Eagles en vivo vía FOX Sports?

¿La aplicación FOX Sports es gratuita? La aplicación se puede descargar gratis . Pero para tener acceso a juegos en vivo, resúmenes, programas, noticias y más, debe tener una suscripción de TV paga. Actualmente, una suscripción a DIRECTV STREAM, fuboTV, Hulu + Live TV, Sling TV, Vidgo y YouTube TV puede activar la aplicación FOX Sports. También puede usar su suscripción para activar la visualización de TV en vivo en línea en foxsports.com si desea ver un evento o programa deportivo desde su PC.