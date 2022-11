Caminar con el calzado mojado no solo es incómodo, sino que puede convertirse en un problema de salud para tus pies debido a la humedad. Si te agarró la lluvia en la calle, pisaste un charco y terminaron empapadas o tus zapatillas no terminaron de secar tras lavarlas, hay trucos caseros que puedes aplicar para que el agua se le quite rápidamente y usarlas de inmediato. Desde Mag te compartimos cómo hacerlo empleando papel periódico.

Lo bueno es que puedes realizar estos pasos si estás en casa o fuera de ella, pues este material es fácil de encontrar en un quiosco o centro comercial para que así no tengas que aguantar hasta que te cambies o si el día está muy frío. Y es que trabajar con los pies mojados generará una sensación incómoda, además, secarlas rápidamente es fundamental para que no acumulen malos olores en el interior.

Cómo secar tus zapatos mojados con papel periódico

Si tus zapatos están muy saturados de agua, lo primero es presionar una toalla sobre la tela exterior, luego meterla en el interior y comprimir el zapato para que absorba el exceso de líquido.

Saca las plantillas de los zapatos para que se sequen más rápido, si no las tiene, puedes omitir este paso.

El siguiente paso es hacer bolitas con trozos de papel periódico.

Rellena el zapato con estas o con papel enrollado. Empuja dentro del zapato lo más que puedas hacia la punta del pie.

Cambia las bolas cada dos horas y estarán totalmente secos en menos de 8 horas.

También puedes forrar la parte exterior de las zapatillas con la misma finalidad, según explican desde 20 Minutos.

Si no tienes periódico a la mano, también puedes usar papel de cocina, papel de reciclaje de tu oficina, sobres o cartas. Evita el uso de hojas de periódico que tengan grandes secciones de tinta oscura.

Reemplaza los periódicos cada 2 o 3 horas para absorber la mayor cantidad de líquido. (Foto: Pexels)

Otros trucos caseros para secar zapatos mojados

Una alternativa es una los extractores de secado de mano que hay en los baños de las oficinas o centros comerciales.

También puedes usar el secador de pelo en casa. Evita ponerlo en modo muy caliente para que el zapato no se estropee.

Puedes introducir también la boquilla de la aspiradora dentro de la bota para quitar toda la humedad.

Llenar un recipiente con arroz crudo también puede funcionar. Este debe ser lo suficientemente grande como para que entren los zapatos de costado. Tápalo y déjalo así de 2 a 3 horas para que absorba la humedad.

Colocar el calzado al sol siempre será lo ideal.

Evita el uso del microondas o el horno para secar los zapatos, ya que podrías dañar el material.

¿Qué pasa si te quedas con los zapatos mojados?

La humedad, oscuridad y calor pueden ocasionar infecciones bacterianas o micóticas como el pie de atleta o las uñas micóticas. Además, si caminas un largo tramo con los calcetines y zapatos mojados también te saldrán ampollas en los pies.

