Un residente de Canberra, capital de Australia, debe estar saltando de la emoción porque compró un boleto de lotería para el juego del sábado 18 de mayo para convertirse en el ganador de 2.5 millones de dólares australianos, equivalente a US$1.6 millones, cantidad que le servirá para cumplir su sueño, el cual ya lo tiene bien definido desde que se enteró de que se había llevado ese monto. Lo curioso es que fue la primera vez en toda su vida que adquiría un billete para el sorteo.

La historia, dada a conocer por la compañía de lotería, se convirtió en tendencia nacional en toda Australia debido a lo curioso que es, ya que existen muchas personas en todo el planeta que compran por muchos años seguidos algún boleto de este tipo de juego y jamás se han ganado algún premio. En cambio, este sujeto adquirió por primera vez un billete y, cuando lo verificó, se dio cuenta de que había ganado el monto de dinero mencionado en el párrafo anterior. Pero eso no fue todo, pues luego el hecho dio la vuelta al mundo.

¿CÓMO UN HOMBRE GANÓ LA LOTERÍA CON SU PRIMER BOLETO COMPRADO EN SU VIDA?

Al reclamar su premio, el hombre, cuya identidad ha sido mantenida en secreto por seguridad, dio a conocer que era la primera vez que compraba un boleto de lotería y que se mostró totalmente sorprendido cuando se dio cuenta que había ganado el sorteo del pasado 18 de mayo. De acuerdo con lo expresado por él, recién decidió validar sus números al día siguiente, por lo que, quizá, no le haya dado mucha importancia, pues no creía tener tanta suerte, teniendo en cuenta de que las probabilidades de algo así son muy bajas.

“Compré este boleto impulsivamente. Nunca había comprado un boleto de lotería. El domingo por la mañana, vi el boleto en mi billetera y pensé en verificarlo. ¡Oh, diablos! No puedo describir el momento. Simplemente no puedo creerlo”, dijo, muy emocionado, el afortunado ganador de una parte del premio mayor, ya que en total fueron cuatro personas las que acertaron la jugada ganadora, por lo que se tuvieron que repartir el monto, aunque eso no es problema para ninguno, pues es un dinero extra que llega a sus vidas, prácticamente, de la nada.

Un suertudo de Australia ganó la lotería tras comprar su primer boleto en toda su vida (Foto: Pexels)

¿QUÉ HARÁ CON EL PREMIO?

Así como muchas personas que sueñan con ganarse el premio mayor de la lotería, este hombre reveló que de inmediato se pondrá a buscar una casa para comprarla, siendo esa su primera vivienda que estará a su nombre. Este era un sueño para él, pero que era casi imposible, teniendo en cuenta lo costoso que es y la alta cuota de interés que se paga cuando se hace el financiamiento con una entidad bancaria.

“Mi primera prioridad es comprar una casa. Voy a empezar a buscar mi primera casa ahora. ¡No necesito preocuparme por las tasas de interés! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es increíble!”, siguió diciendo el afortunado ganador.

¿CUÁL FUE LA JUGADA GANADORA?

El resultado del sorteo del sábado 18 de mayo fue 20, 32, 9, 43, 13 y 26, mientras que los números suplementarios fueron 14 y 34. Como lo mencioné, fueron en total cuatro las personas ganadoras, dos en Australia Occidental, uno en la capital y uno en Victori.