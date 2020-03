Las verdaderas razones por las que tu perro te lame la cara o las manos

Los perros son el mejor amigo el hombre y demuestran su afecto por las personas de muchas formas. Una de ella es lamiendo la cara o manos de sus dueños y esto se asemeja mucho a un ‘beso canino’. Hay estudios que afirman que, además, el animal recibe información de nosotros a través de este músculo. Ello explica que el can sea capaz de saber si estamos tristes o, por el contrario, rebosamos alegría. Ya desde cachorro, el perro aprende a “hablar” con su lengua.

Los can no solo explora el mundo valiéndose de su sentido del olfato y de la vista, sino que también se sirve de su lengua para enfrentarse a lo desconocido. ¿No te has fijado que cuando obsequias a tu peludo con un nuevo juguete además de olfatearlo lo chupa? Es su manera de ir conociendo ese objeto desconocido.

El lamido es un sistema de comunicación que el perro utiliza para transmitirnos varias cosas y te vamos a contar cuales son las razones por las que tu mascota te lame la cara.

¿QUÉ SIGNIFICA EL LAMIDO DE LOS PERROS?

1. LAME A LA GENTE PARA CONOCERLA

El olfato es su sentido más fuerte pero también aprenden mucho de lo que perciben a través del gusto. El sabor de una persona le transmite mucha información como su composición química (hormonas y otros productos químicos en la piel), su estado de salud y su estado de ánimo. Por eso en el saludo canino se lamen entre ellos y también lo hacen con los humanos. Si saborea algo rico, lo siguiente será el pedirte comida.

2. SABES BIEN

Hay perros que les gusta el sabor de ciertas cremas y, por otro lado, parece ser que tienden a preferir sabores salados y el sudor humano es salado, por lo que si te lame tu perro después de hacer ejercicio es porque le gusta. Otros en cambio creen que no sabes asearte correctamente y ellos de manera cortés te ayudarán con su lamido a sentirte limpio nuevamente.

3. ACTO DE SUMISIÓN

Lamer es también un signo de respeto y sumisión para los perros. Ellos lamen a otros miembros de la manada o grupo social para mostrar su aceptación del rango. Si tu perro se tumba y te lame los pies, es probablemente su manera de mostrar respeto. Para él eres el líder de la manada y como tal es tu deber guiarle y enseñarle cómo debe comportarse.

4. PROBLEMAS DE ANSIEDAD

Lamer puede ser un signo de ansiedad. El hecho de lamerse, lamer objetos o lamerte es posible que encuentre alivio a su ansiedad. Si piensas que puede tener algún tipo de ansiedad, consulta a tu veterinario.

5. TE LAME PORQUE TE QUIERE

Si tu perro te lame es porque te quiere. Las madres caninas lamen a sus cachorros para limpiarlos y estimularlos, así que es una de sus señales sociales más importantes. Por eso te puede lamer la mano cuando entras a casa como muestra de afecto y te lame después de acariciarle, te devuelve el gesto amistoso.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: perros y gatos no pueden contagiarse y transmitir virus Covid-19