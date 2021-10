Los fanáticos de la telenovela turca “Love Is in the Air” disfrutarán este fin de semana de una maratón de capítulos de este éxito otomano mediante la señal de Divinity, en España. Así lo demuestra la propia programación de la referida cadena televisiva. Por ello, el sábado 23 y domingo 24 de octubre estarán llenos de emociones.

“Love Is in the Air” (”Sen Cal Kapimi”, en su idioma original) se emite por la señal de Divinity en España donde su popularidad se debe al gran nivel de audiencias que ha obtenido. Además, desde que fue estrenada su segunda temporada el pasado 8 de julio del 2021 ha continuado conquistando a miles de fanáticos y seguidores. La telenovela es protagonizada por los actores Kerem Bürsin y Hande Erçel.

“Love Is in the Air” relata la historia de amor de Eda y Serkan, los protagonistas quienes vivirán una serie de situaciones a lo largo del drama otomano y cuyas vivencias continuarán dando miles de sorpresas. Inicialmente la telenovela tuvo 39 episodios pero para alegría de los seguidores se realizó una segunda entrega.

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “LOVE IS IN THE AIR” PARA EL FIN DE SEMANA?

Para este fin de semana la telenovela “Love Is in the Air” tendrá varias horas de emisión. Según informó la cadena televisiva Divinity, a través de su programación publicada en su página web, podrá ser vista este sábado 23 de octubre desde las 15:45 horas hasta las 20:00 horas (hora local).

Mientras que el domingo 24 de octubre “Sen Cal Kapimi” tendrá el horario de 15:45 horas a 22:00 horas (hora local).

De esta manera los seguidores de la historia de amor de Eda y Serkan podrán continuar disfrutando de los episodios. Un detalle a tener en cuenta es que desde el 25 de septiembre Divinity decidió revivir nuevamente la historia de Eda y Serkan desde el inicio, pero en esta ocasión los sábados y domingos. En ese sentido, los episodios de los fines de semana serán más extensos.

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.

¿SE PUEDEN VER LOS CAPÍTULOS DE “LOVE IS IN THE AIR” ONLINE?

Sí, para alegría de los seguidores de la telenovela “Love Is in the Air” cada uno de sus capítulos pueden ser vistos mediante la plataforma de streaming Mitele, pagando la suscripción respectiva y tener a disponibilidad los capítulos estrenados hasta el momento y de ver los nuevos por adelantado y de manera online y en directo.

