Julio es el mes en el que las temperaturas se disparan en diversas zonas de México debido a un fenómeno climático conocido como la canícula 2023. Es por esto que seguro estos días no aguantas la ola de calor y dormir se te hace imposible; sin embargo, algo que no debes hacer por ningún motivo es dejar el ventilador encendido toda la noche y aquí te cuento por qué.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) confirmó la llegada de la etapa más calurosa del año que se inició este 3 de julio y que durará hasta el 11 de agosto, por lo que aún no podrás cantar victoria y hay ciertos estados que serán los más afectados con temperaturas que superarán los 40 grados centígrados como Sonora, Baja California, Michoacán, Jalisco y Chiapas.

Sabiendo esto, pues es necesario que tomes precauciones para soportar el calor intenso y tener mayor cuidado con los niños y adultos mayores, que son los más vulnerables a estos aumentos en la temperatura.

Por qué no es bueno dejar encendido el ventilador toda la noche

Si bien el dormir en las noches de intenso calor es una tarea complicada sin el apoyo del ventilador, aquí te explico la poderosa razón por la que debes evitarlo y que no parte solo por el hecho de que tendrá una vita útil más corta y el recibo de luz aumentará, sino por tu salud.

El aire de este artefacto, a la larga, puede producir piel seca y sinusitis. Además, para combatir la sequedad, las fosas nasales producen un exceso de mucosidad para intentar compensar la falta de humedad lo que provoca finalmente dolores de cabeza o alguna enfermedad respiratoria.

Eso no es todo, pues el aire frío también puede desencadenar dolores musculares o de articulaciones, rigidez muscular, contracturas, irritar los ojos, entre otras dolencias.

¿Cómo usar correctamente el ventilador durante la canícula 2023?

Aquí te explico cómo posicionar adecuadamente y en lugares estratégicos ubicarlo para que refresque la casa.

Lo ideal es que esté lo más cerca de una ventana abierta y apuntando hacia afuera para permitir una mejor circulación del aire fresco. Nunca lo pongas apuntando a las personas, pues puede evitar aire contaminado hacia ellas.

Otro dato que te puedo brindar es que lo coloques sobre una mesa o silla, lo que permitirá que el flujo de aire se distribuya de manera uniforme.

A esto súmale el no usar el ventilador con frecuencia y si en la noche no puedes dormir por el intenso calor, es mejor que tomes un baño y uses crema humectante en el cuerpo.

