Ya sea en domingo, cumpleaños o una fecha especial, el hogar se llena de invitados quienes llegan para disfrutar de un delicioso almuerzo o cena. Si bien la mayoría solo agradece lo bien que estuvo la comida, hay otros que se suelen ofrecer para lavar los trastes, una acción que es de buena voluntad pero que no deberías aceptar. Aquí te dejamos la poderosa razón y por que es preferible evitar que otros aseen tus platos.

El mundo está lleno de tradiciones y supersticiones y una en especial tiene que ver con el lavar los platos, cubiertos, vasos u ollas cuando se va de visita, por más que muchos lo tomen como una deferencia o señal de educación, agradecimiento o amabilidad cuando se es invitado.

Por qué no se debe lavar los platos en casa ajena

La respuesta está en que cada casa o departamento tiene una energía especial y propia de sus integrantes. Se cree que cada vez que un invitado toca los objetos del hogar, deja sobre ellos una nueva huella de energía. Esto no quiere decir que no recibas visitas.

“Los platos tienen una energía poderosa y están asociados precisamente con los dueños de la casa, y el toque de las manos de otras personas mientras se lavan puede quitarle la felicidad a la familia”, explicó Mileydi Rodriguez, terapeuta holística, en su cuenta @angelesbymileydi de Instagram.

Sucede también que después de que se van las visitas, las vibraciones cambian en el hogar y no tiene que ver necesariamente con la malicia de quienes llegaron, sino con que los objetos y las paredes terminan por absorber su estrés y preocupaciones. Por más que sean personas buenas, dejan su huella energética.

Desde Simplemente Genial agregan que si los invitados se ofrecen amablemente para ayudar “debes agradecerles su propuesta y rechazarla educadamente”. Igual si estás de visita no te ofrezcas porque impregnarías tu vibración en un espacio que no te pertenece y se pueden provocar bloqueos energéticos que dañan las dinámicas familiares. Además, si bien esto tiene que ver con presagios y supersticiones, es la propia elección de cada uno seguirlo o no.

