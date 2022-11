Una de las preguntas más frecuentes que se suelen hacer guarda relación con la posición correcta de la cama. Algunos prefieren pegarlo a la pared y otros, a su vez, muy cerca a la ventana. Si bien es cierto, esta práctica puede resultar idónea estéticamente según dónde vivas, no es muy recomendable para tu salud. Más detalles en las siguientes líneas.

Si radicas en Estados Unidos o piensas viajar muy pronto a dicho país, debes saber que, por lo general, el cabecero de la cama se ubica bajo la ventana. Sin embargo, esto en Europa y Latinoamérica no se estila mucho y ello principalmente por temas de salud.

Por qué no se debe colocar la cama junto a la ventana

Si la cama está junto a una ventana y da directo a la calle, la principal razón por la que deberías alejarte de allí es por seguridad. ¿Por qué? es muy fácil para un ladrón y su consigna de ingresar a la habitación, ya sea de día o de noche.

Otro motivo tiene que ver con los sonidos procedentes del exterior, puesto que interrumpirá nuestro sueño y al día siguiente despertaremos más cansados y, además, con tremendas bolsas en los ojos, así lo detalla el portal Información.

¿Solo por esas razones no se aconseja? No, todavía falta la más importante. Se sabe que actualmente los departamentos no son muy grandes y eso hace que nos tengamos que acomodar a sus medidas.

El vidrio es un material con una conductividad térmica muy alta, es decir, es una vía que deja pasar el calor a través de él. Si es verano, muchas personas suelen ubicar la cabecera junto a una ventana para refrescarse.

Sin embargo, cuando es temporada de invierno esta práctica puede resultar perjudicial porque el frío pasará por la ventana y esto conlleva a contraer alergias, sequedad en las fosas nasales e inflamación de la garganta

Si pese a lo mencionado más arriba te resistes a cambiar la posición de la cama, el portal Vilssa aconseja reforzar el espesor de la ventana o combinar una lámina de vidrio con una cámara de aire. De esa forma la resistencia térmica aumentará y no sentirás mucho frío.

Síguenos en nuestras redes sociales: