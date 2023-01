Si no duermes bien de lunes a viernes por largas jornadas de trabajo u obligaciones familiares, es muy probable que aproveches el fin de semana para levantarte tarde. Sin embargo, ¿realmente las horas de sueño perdidas se pueden compensar durante el fin de semana? ¿Qué dice la ciencia? Sigue leyendo para saberlo.

Primero, diferentes especialistas aseguran que la mayoría de las personas no duermen lo necesario y los problemas que se derivan son potencialmente graves: efectivos negativos sobre el estado de ánimo, obesidad, enfermedades cardiovasculares, estrés y trastornos neurológicos.

Para Elizabeth Klerman, experta en sueño del Hospital General de Massachusetts, y Till Roenneberg, profesor de cronobiología de la Universidad Ludwig-Maximilian de Munich, es fácil detectar señales de que no estás descansando de manera correcta.

Si necesitas un despertador para levantarte, te quedas dormido cuando tu cabeza toca la almohada de la cama o requieres siestas durante el día, es momento de revisar tus hábitos. “Si duerme lo suficiente, y no tiene un trastorno del sueño, no debe quedarse dormido durante el día”, precisa Klerman en diálogo con The Harvard Gazette.

¿Puedo recuperar el sueño perdido?

Ahora bien, ¿existen soluciones sencillas? Afortunadamente, sí. La deuda del sueño se puede pagar, pero no es suficiente con los fines de semana, pues resulta complicado depender en gran medida de este sueño.

Lo ideal es recuperar el sueño perdido siempre que sea posible. Una buena alternativa, por ejemplo, son las siestas cortas de 15 a 20 minutos, las cuales ayudan a contrarrestar los efectos negativos de la falta de sueño.

