El 2020 ya empezó y es un buen momento para contarte cuántos y cuáles son los días festivos y los puentes que tendrá México este año para que empieces a planear tus vacaciones. Los feriados normalmente son aprovechados por miles de estudiantes y trabajadores para escapar de la rutina y disfrutar de tiempo con amigos y familia.

Sin embargo, no todos los días festivos son considerados no laborables, por lo que es importante conocer en cuáles toca ir a trabajar y en cuáles no para así poder planificar mejor tus viajes.

Calendario de feriados 2020 México. (Foto: Pixabay)

En el caso que trabajes en los días de descanso oficial debes cobrar el triple. Además, según la Ley Federal del Trabajo y la Secretaria de Educación Pública (SEP), los días de asueto se recorren al lunes para hacerlos coincidir con el fin de semana. A continuación, estos son los días festivos oficiales y no oficiales 2020 en México:

ENERO

Miércoles 1 de enero se festeja Año Nuevo. (Oficial)

FEBRERO

Lunes 3 de febrero se celebra la Constitución Mexicana y aunque su promulgación fue un 5 de febrero, se recorre el día para empatarlo con el fin de semana.

MARZO

Lunes 16 de marzo se descansará por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, que originalmente es el 21 de marzo junto con el inicio de la primavera.

ABRIL

Jueves 9 y viernes 10 de abril son días 'santos', pero no obligatorios. Si corres con suerte, podrás descansar durante esos días. Esta celebración religiosa abarca del domingo 5 al sábado 11 de abril.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de verano en planteles educativos iniciarán el lunes 6 de abril y terminarán el viernes 17, por lo que el regreso a clases será el lunes 20.

MAYO

Viernes 1 de mayo es oficial en México por tratarse del Día del Trabajo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Y aunque el Día de las Madres cae en domingo, no olvides prepara tu regalo con días de anticipación.

Durante JUNIO, JULIO Y AGOSTO no habrá días de asueto; sin embargo, mantén en el radar que las vacaciones para los estudiantes comienzan el 13 de julio y concluyen el 31 del mismo mes, según el calendario de la SEP.

Puentes y días festivos 2020 México (Foto: Pixabay)

SEPTIEMBRE

Miércoles 16 de septiembre también es un día obligatorio por tratarse del Día de la Independencia de México.

OCTUBRE no tiene días feriados.

NOVIEMBRE

Lunes 2 de noviembre se recuerda en México a los seres queridos que ya fallecieron en el Día de Muertos, pero no se trata de un día oficial.

Lunes 16 de noviembre sí es día de descanso oficial por la Revolución Mexicana.

DICIEMBRE

Sábado 12 de diciembre se hace fiesta a la Virgen de Guadalupe y también este día no laborarán en los bancos por el Día del Empleado Bancario.

Jueves 24 de diciembre. Será Nochebuena y no es oficial, pero algunas empresas los consideran como descanso para sus empleados.

Viernes 25 de diciembre. Festejo de Navidad.

Los días de descanso son aprovechados para pasar tiempo en familia o con amigos (Foto: Pixabay)

¿Y LAS ESCUELAS?

El calendario oficial de la SEP indica que por Consejo Técnico Escolar no habrá clases:

Viernes 31 de enero y 13 de marzo

Lunes 4 de abril

Viernes 5 de junio

Además del miércoles 5 de mayo por la Batalla de Puebla y el viernes 15 de mayo por el Día del Maestro.

Cabe señalar que el nuevo ciclo de estudio escolar para el próximo año iniciará el 26 de agosto y culminará el 6 de julio.

Los alumnos regresaron a clases el 8 de enero de 2020 (Foto: Cuartoscuro)

