Las altas temperaturas del verano no solo dan pie al disfrute en playas o piscina, sino también a variar la dieta diaria y darle la bienvenida a alimentos frescos, helados, bebidas, entre otros. Esto no significa que podamos ‘pecar’ con opciones poco saludables, sino que prioricemos aquellas que nos aportan beneficios y son ideales para días de intenso calor. ¿Cuáles son las alternativas que no deben faltar en tu desayuno, almuerzo o cena? Desde Mag te las explicamos.

Una dieta saludable consiste en consumir una amplia variedad de alimentos en las cantidades adecuadas para aportar lo que el organismo realmente necesita. Para garantizar una dieta equilibrada, se puede planificar un plan de comidas y alimentos diarios, ya sea semanal o mensualmente.

“Para esta temporada, los alimentos con mayor contenido hídrico (agua) y que contiene vitaminas y minerales, serán unos grandes aliados. Además, para alcanzar un buen funcionamiento corporal, debe existir un balance entre la ingesta y la pérdida de agua, que se eleva en tiempos de alza de temperatura. El cuerpo pierde agua diariamente, la cual aumenta significativamente durante estos días de calor intenso”, explica Karen Quiroz, directora de la Escuela de Nutrición y Técnicas Alimentarias de la Universidad Le Cordon Bleu.

¿Qué alimentos no deben faltar en tu dieta de verano?

En verano se debe considerar más que todo el consumo de agua y aquellos alimentos que nos mantienen hidratados. Si hablamos de verduras y frutas debemos elegir las que tienen mayor porcentaje de agua como la sandía, naranjas, pepinos, fresas, etc.; y verduras como pepinillos, tomates, acelgas, lechugas, kale, arúgula, apio, rabanitos, entre otros.

Además, hay que aprovechar las frutas de estación que son la carambola, coco, higo, manzana delicia e Israel, maracuyá, melocotón, uva, papaya y tuna. Estos a su vez ayudarán a evitar la deshidratación del cuerpo, ya que contiene un alto contenido de agua en su composición.

¿Por qué hay que beber suficiente agua en verano?

El agua es el nutriente esencial que constituye más de la mitad del peso corporal total del ser humano, por lo tanto, es el principal líquido para hidratar el cuerpo, pues absorbe el calor ante cualquier cambio de temperatura.

Se debe tomar de 6 a 8 vasos de agua al día, de los cuales al menos 4 deben ser agua pura, es decir, sin ningún agregado extra, y los demás pueden ser infusiones, refrescos o jugos naturales sin azúcar.

