En verano no hay nada mejor que disfrutar del mar, arena o piscina teniendo un día de total relajo en compañía de amigos, la pareja o familiares; sin embargo, para llegar a la playa y exponerse al sol hay ciertos productos que no pueden faltar, empezando por un buen protector solar para no dañar la piel. Es aquí también donde muchas mujeres piensan en qué ropa de baño y lentes de sol están en tendencia para tener un gran look. Desde Mag te damos algunas ideas para que las tengas en cuenta.

En el bolso de playa siempre hay que llevar un bloqueador solar con un factor solar mínimo de 30 FPS y que proteja tanto contra los rayos UVA como UVB. Además, hay que aplicarlo cada 2-3 horas y luego de salir del mar o de la piscina.

Cuál es la tendencia en ropas de baño

A nivel mundial, los colores neón y los estampados están marcando tendencias en trajes de baño. La idea es elegir opciones que te hagan sentir cómoda; ya sea de un solo hombro, bikinis o ropas de baño enteras.

Marina Mora, especialista en moda y belleza y directora de Marina Mora Escuela, precisa que “saber que traje de baño usar este verano 2023 es crucial”.

En el caso del bikini hay que buscar colores que le den mejor a tu colorimetría, pues ayuda a resaltar las curvas del cuerpo. En el caso del trikini, este tiene diferentes formas asimétricas para variar y encontrar el que mejor se adecúe a tu figura. El blanco resaltará espectacular el bronceado en piel morena. El enterizo es la ropa de baño más completa y se puede jugar con el estampado de la tela.

Para aprender a combinar tus prendas y lucir hermosa en verano, la ex Miss Perú Mundo brinda cursos virtuales y presenciales en su escuela.

Cuál es la tendencia en lentes de sol

Así como debes proteger tu piel del sol, también debes cuidar tus ojos, por ello, no debe faltar en tu bolso un par de lentes de sol. Los expertos de Ripley recomiendan opciones modernas estilo cat eye, que le darán un look alargado a tu rostro, o unos lentes estilo retro en tonalidades pastel que están haciendo su regreso. Recuerda elegir un par que te brinde protección contra los rayos UV.

