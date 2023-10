Estás durmiendo plácidamente, pero de pronto sientes que en tus sueños alguien que no reconoces parece rondarte, no sólo ello, pues comienza a seguirte a todas partes, por lo que tratas de averiguar quién es, pero el no poder identificarlo no es lo peor cuando descubres que se trata de un fantasma. Obviamente, esto se convierte en una verdadera pesadilla.

Si también has soñado con él, aquí te contamos cuál es su significado; y aunque parezca tenebroso, lo cierto es que su presencia nos manda un mensaje poderoso al que debemos prestar mucha atención. ¿De qué se trata?

La interpretación de soñar que te persigue un fantasma es muy poderosa (Foto: Freepik)

SIGNIFICADO DE SOÑAR QUE TE PERSIGUE UN FANTASMA

Soñar que te persigue un fantasma, más que un sueño es una pesadilla para cualquiera, pero cuál es su interpretación. Ian Wallace tiene la respuesta en su libro “El top 100 de los sueños”.

Soñar que te persigue un fantasma significa que un hecho de tu pasado, que pensabas ya habías superado, aún te persigue y volvió para atemorizarte.

significa que un hecho de tu pasado, que pensabas ya habías superado, aún te persigue y volvió para atemorizarte. Soñar con un fantasma casi transparente y sin sustancia significa que en tu vida estás tratando de ignorar esos recuerdos.

significa que en tu vida estás tratando de ignorar esos recuerdos. Soñar que te escapas del fantasma, pero siempre te encuentra significa que ese recuerdo o vivencia que creías enterrado aún forma parte de ti.

significa que ese recuerdo o vivencia que creías enterrado aún forma parte de ti. Soñar que confrontas al fantasma significa que estás tratando de liberarte de esas cadenas que aún te atan.

Cuando en tus sueños te persigue un fantasma, el temor se apodera de ti (Foto: Pixabay)

¿QUÉ SE RECOMIENDA CUANDO TIENES ESTE SUEÑO?

Si tienes este sueño, de que te persigue un fantasma, préstale mucha atención, pues te está haciendo ver que hay un recuerdo aún vigente en ti, así pienses que ya lo habías olvidado o superado.

Por tanto, te indica que ha llegado el momento de liberarte de él, pues parte de ti está en esa vivencia que no quiere irse, por lo que debes confrontarlo, jamás huyas, para poder vivir tranquilo.

A nadie le gusta soñar con fantasmas, pues interrumpen la tranquilidad de sus sueños (Foto: Freepik)

¿QUÉ DICE LA PSICOLOGÍA SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS?

La psicóloga Sira Sánchez se refirió en el portal Web Psicólogos a la interpretación de los sueños. Dijo que los especialistas manejan varias hipótesis: