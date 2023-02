Hay quienes aman vestir de negro en cualquier temporada o que siempre tienen prendas de este color para ocasiones especiales o donde hay que estar formales; sin embargo, con el paso del tiempo y las constantes lavadas, algunas tienden a perder el tono inicial. Es aquí donde aparecen los trucos caseros, ¿qué pasa si le echo sal a la ropa oscura?

Las prendas de colores oscuros son un básico en el guardarropa, pero muchas veces las dejamos de usar cuando comienzan a perder su intensidad sin pensar que hay formas económicas de ‘devolverles la vida’.

Una de estas es usando sal, un ingrediente primordial e indispensable en la cocina para preparar diversos alimentos y que también se puede emplear en labores de limpieza del hogar.

La sal tiene propiedades protectoras para los tejidos impidiendo que pierdan su color. (Foto: Anna Nekrashevich / Pexels)

¿Qué pasa si lavo mi ropa con sal?

La sal tiene la cualidad de aumentar la pigmentación del tinte en la ropa, lo que permitirá que dure más tiempo y que los tejidos no se dañen.

Añadir 1/2 taza de sal de mesa a la ropa negra cuando ya está dentro de la lavadora, antes de iniciar el ciclo, ayudará a que su color oscuro no se desvanezca, es decir, que le dará más brillo y su tonalidad no bajará. No olvides usar el ciclo de agua fría y colocar las prendas al revés para evitar la fricción con otras fibras.

¿Cómo evitar que las prendas destiñan usando sal?

El truco de la sal es uno de los más usados. Se trata de coger un balde con dos litros de agua fría, agregar media taza del ingrediente de cocina y mezclar bien. Después introducir en este la ropa negra (del revés) que queramos evitar que se destiña, y siempre antes de meterla a la lavadora. Este proceso lo puedes usar para ropa negra o de cualquier color y sus propiedades protegerán los tejidos impidiendo que pierdan su tono. Deja en remojo entre 20 minutos y media hora. A continuación tendrás que lavarlas con mucha agua y un jabón neutro, como de costumbre.

