“Scream” en primer lugar fue una película de slasher y horror dirigida por Wes Craven y escrita por Kevin Williamson, para luego convertirse en una de las franquicias de asesinos más populares del mundo. La misma ganó muchísima popularidad al estrenarse porque utilizó humor negro para satirizar anteriores películas de horror como “Halloween” de 1978, “Friday the 13th” de 1980 y otra película del mismo director como lo fue “A Nightmare on Elm Street” de 1984.

La cinta se consideró única en la época porque sus protagonistas eran cocientes del género del terror y los asesinos, hablando libremente de los clichés que estas películas utilizaban y como podrían vencer a su máximo perseguidor: Ghostface.

Este asesino también saltó a la fama con la película para transformarse en un símbolo de la cultura popular en las siguientes décadas de su estreno. Parte de su éxito también se basó en que el disfraz de Ghostface no era difícil de conseguir en el universo de la franquicia, por lo que su identidad varió con cada película o videojuego que lo presentaba.

Ahora, la responsable de la siguiente parte ha hecho noticia de que el legendario asesino volverá con una quinta película, tal como anunció Spyglass Media Group, pero no lo hará solo. Un miembro del elenco original de la cinta también volverá con un personaje que muchos fans recuerdan.

SCREAM 5 VUELVE CON DAVID AARQUETTE COMO DEWEY RILEY

Scream 5: la saga vuelve con una nueva película con David Arquette como Dewey Riley (Foto: Dimension Films/Kobal/Shutterstock)

The Hollywood Reporter informó que Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett dirigirán una nueva película de “Scream”, producida por el guionista original Kevin Williamson, a partir de un guión de James Vanderbilt, mismo responsable de otras cintas como “Murdery Mystery”, “Zodiac”, junto a otro escritor llamado Guy Busick, quien también participó en “Ready or not” y" Castle Rock".

Esta sería la primera película de la franquicia no dirigida por Wes Craven, quien murió en 2015. Por su parte, David Arquette confirmó oficialmente que regresaría para interpretar a Dewey Riley, quien apareció en la película de terror original de 1996 como ayudante del sheriff y luego se convirtió en el mismo sheriff luego de todos los eventos de la cinta.

Scream 5: la saga vuelve con una nueva película con David Arquette como Dewey Riley (Foto: Dimension Films)

"Estoy encantado de volver a interpretar a Dewey y reunirme con mi familia “Scream”, antigua y nueva,” comentó el actor en un comunicado. “Scream ha sido una gran parte de mi vida, y tanto para los fanáticos como para mí, espero honrar el legado de Wes Craven”.

¿Quién más podría regresar? Neve Campbell confirmó la semana pasada que ha estado “teniendo conversaciones” sobre aparecer en “Scream 5” como Sidney Prescott: “me han contactado al respecto. El momento es un poco difícil debido a Covid. Sabes, solo comenzamos la conversación hace un mes y medio, así que tomará algún tiempo descubrir cómo funcionará todo... Estamos negociando, así que ya veremos," dijo la actriz a Rotten Tomatoes.

Scream 5: la saga vuelve con una nueva película con David Arquette como Dewey Riley (Foto: Dimension Films)

De momento, no está claro si la productora también se contactó con Courtney Cox o cualquier otro miembro del elenco anterior. Matthew Lillard dijo que está “disponible”, aunque es poco probable que su personaje pueda regresar en el presente, y la actriz de “Scream 4”, Hayden Panettiere, provocó rumores en diciembre cuando mostró un nuevo corte de pelo que se parecía a su personaje en la película slasher de 2011.

Se espera que se anuncien detalles adicionales, incluida una trama, en una fecha posterior este año. Tal como informaron a los medios ya citados, es posible que la grabación comience a finales del 2020 una vez que se dispongan las medidas de seguridad por el COVID-19.

Scream 5: la saga vuelve con una nueva película con David Arquette como Dewey Riley (Foto: Dimension Films/Kobal/Shutterstock)

