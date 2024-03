Los labios, con su suavidad y expresividad, son una parte fundamental de nuestra apariencia y comunicación diaria; sin embargo, una vez que los pintamos puede pasar muy poco tiempo para que desaparezca por completo. Sí, a mí también me ha pasado que usé el labial que supuestamente duraba horas de horas, me tomé un café y ya había desaparecido ¿sabes por qué? Muchas veces solo pintamos la zona, pero no nos preocupamos de que esté saludable y bien cuidada. Si quieres que tus labios rojos te acompañen en todo momento, hoy te explico el secreto detrás de una sonrisa de impacto usando labiales mate que, con su acabado tan característico, se convierten en el complemento perfecto para cualquier look, desde el más casual hasta el más sofisticado.

El secreto para unos labios de impacto

En primer lugar, para lucir unos labios perfectamente mate, prepararlos adecuadamente es clave y la hidratación no puede faltar. Antes de aplicar un labial de este tipo, se sugiere suavizarlos con un bálsamo labial hidratante. Los especialistas de Avon afirman que esta sencilla rutina no solo mejora la textura de tus labios, sino que también facilita la aplicación del labial, asegurando un acabado impecable y duradero.

Después de esto se puede realizar una exfoliación suave. Se recomienda eliminar las células muertas con un cepillo de dientes de cerdas suaves para mantener los labios suaves y lisos. Esto permite que el labial se adhiera de manera uniforme y evita que resalte la sequedad.

Ahora sí, el tercer paso es una aplicación precisa del producto. Se recomienda iniciar en el centro de los labios y difuminar el color hacia los bordes exteriores, aplicando una capa delgada y uniforme. Una buena opción es el Labial Líquido Mate Power Stay que cuenta con una textura ligera y no pegajosa, con un acabado mate que perdura hasta 16 horas.

“Las mujeres de hoy no son las mismas de hace 10 a 15 años, se enfrentan a nuevos retos en un mundo con necesidades cambiantes. En Avon siempre buscamos contribuir a realzar todo su potencial y ayudar a crear un estilo propio, dinámico y versátil. Alineados a esto, reformulamos continuamente nuestros productos, como los icónicos labiales mate líquidos Power Stay, los cuales las acompañarán por 16 horas con un nuevo empaque y fórmula mejorada”, detalló Renzo Ibañez, gerente de Marketing y Comunicaciones de Avon.