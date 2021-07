Cristal se sobrepuso de un 0-1 en contra y, en los minutos finales, consiguió dos goles que le permitieron conseguir un triunfo ante Arsenal de Sarandí en el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.. Alejandro Hohberg fue la gran figura al convertir dos tantos en los minutos finales.

Los goles del triunfo del cuadro ‘rimense’ fueron anotados por Alejandro Hohberg a los 90 de penal y 90+8. Arsenal abrió el marcador con tanto de Nicolás Mazzola a los 70 minutos.

La serie se definirá el próximo miércoles en el estadio Julio Humberto Grondona en la ciudad de Sarandí. El ganador se medirá al vencedor de la llave entre los uruguayos Peñarol y Nacional que juegan el jueves.

Cristal vs Arsenal: Así fue el minuto a minuto

Con bajas en su plantel, el vigente campeón peruano Sporting Cristal recibe hoy en Lima al Arsenal de Sarandí, en un complicado desafío por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021. Mag te llevará a cabo toda la información que necesitas saber sobre ambos clubes de cara al partido que inicia a las 17:15 horas local.

“A mí no me hacen sentir mal, porque con el fútbol que practicamos debimos ganarle a Racing y Rentistas. Hicimos más de lo que se podía, que era clasificar a la Sudamericana. En la Copa Libertadores tuvimos fútbol, pero no gol y ahora esperamos tener las dos cosas”, dijo a la prensa Mosquera.

Mosquera alineará con el delantero Irven Ávila y el mediocampista Alejandro Hohberg como cerebro de su zona central.

“Es un desafío más, sabemos de la exigencia de lo que viene en la Sudamericana, sabemos que es un partido de ida y vuelta totalmente distinto a la Libertadores, por lo que en casa tenemos que sacar una buena ventaja”, dijo Hohberg.

¿Cómo ver el Cristal vs Arsenal en directo por la app de ESPN?

ESPN tiene una aplicación disponible para ofrecer al mundo lo mejor del deporte a los millones de usuario de smartphones de Latinoamérica, ya sea Android o iOS. La descarga es totalmente gratis y de esta manera podrás disfrutar del partido entre Sporting Cristal vs Arsenal.

Esta app de ESPN te permite acceder los videos del canal de la manera más sencilla. Puedes agregar equipos favoritos para la mejor experiencia personalizada en los deportes de tú interés. También puedes seguir marcadores en vivo y personalizados para mantener informado con goles, resultados, tabla de posiciones, calendarios, estadísticas, resúmenes, videos y más.

¿A qué hora juegan Cristal vs Arsenal en vivo?

CONMEBOL programó el encuentro entre Cristal vs Arsenal este miércoles 14 de julio desde las 17:15 hora local. Si te encuentras en Argentina, el partido de hoy inicia desde las 19:15 horas que se juega en el Estadio Nacional de Lima.

Perú: 17:15 horas

Argentina: 19:15 horas

Chile: 18:15 horas

México: 17:15 horas

Paraguay: 18:15 horas

Colombia: 17:15 horas

Ecuador: 17:15 horas

¿Cómo llega Sporting Cristal para el partido de hoy?

Cristal accedió a esta etapa de la Sudamericana luego de ocupar el tercer lugar del Grupo E de la Copa Libertadores. El entrenador peruano Roberto Mosquera buscará superar los problemas ofensivos y de definición que tuvo su equipo en la Libertadores.

“Hemos incorporado cinco jugadores en este mercado de pases. Nos hubiese gustado llegar con un poco más de ritmo de competencia. Será nuestro primer partido saliendo de la pretemporada”, comentó el DT.

En tanto, el entrenador peruano Roberto Mosquera buscará superar los problemas ofensivos y de definición que tuvo su equipo en la Libertadores.

¿Cómo llega Arsenal para el partido de hoy?

El Arsenal dejó en mayo en el camino al boliviano Bolívar tras vencerlo 3-1 de local. Cabe preciar que el club argentino no compite oficialmente desde el 27 de mayo.

“Sabemos el potencial de Cristal. Me parece que ha hecho buenos partidos en la Copa Libertadores. A Racing lo tuvo contra las cuerdas en Buenos Aires y Lima. Tiene una idea muy clara de juego, que la sostiene desde hace tiempo. No será un partido fácil y esperamos estar a la altura”, dijo Rondina a la radio limeña Ovación.

Rondina no podrá contar con los jugadores Jesús Soraire y Jhonathan Candia quienes emigraron a otros clubes.

¿Quién será el árbitro del Cristal vs Arsenal para el partido de hoy?

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)

Asistente 1: Byron Romero (Ecuador)

Asistente 2: Andrés Tola (Ecuador)

Cuarto árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

Sporting Cristal vs Arsenal, las bajas para el partido de Copa Sudamericana

Sporting Cristal

Christofer Gonzales (lesionado)

Washington Corozo(migró a Pumas)

Martín Távara (decisión técnica)

Arsenal

Jesús Soraire (firmó por Central Córdova)

Jhonathan Candia (firmó por Huracán)

¿Cómo formarán Cristal vs Arsenal para el partido de Copa Sudamericana?

Sporting Cristal: Renato Solís - Carlos Lora, Jesús Castillo, Omar Merlo, Nilson Loyola - Horacio Calcaterra, Martín Tavara, Alejandro Hohberg - Irven Ávila, Horacio Calcaterra y Marcos Riquelme. DT: Roberto Mosquera.

Arsenal: Alejandro Medina – Gastón Benavídez, Mateo Carabajal, Gastón Suso y Emiliano Papa – Jesús Soraire, Juan Andrada y Nicolás Castro – Alejo Antilef o Alan Ruiz – Bruno Sepúlveda y Lucas Albertengo. DT: Sergio Rondina.

Video relacionado previo al Cristal vs Arsenal por la Sudamericana