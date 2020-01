Después de más de 40 años de películas, la llamada ‘Saga de los Skywalker’ llegó a su fin con “Star Wars: The Rise of Skywalker”, donde Rey cumplió el destino que había profetizado la primera película en el 2015, una en donde también se reveló al gran villano de esta nueva trilogía: Kylo Ren, el hijo de Han Solo que había sido llevado al lado oscuro.

Sería después en “Star Wars: The Last Jedi” que se revelaría lo que realmente pasó con este estudiante de Luke Skywalker y su maestro, además de descubrir que dentro de sí no todo es maldad, pero no ha tenido la mejor guía para desatar su potencial.

Aún así, ni siquiera la última película de Star Wars pudo responder una pregunta que muchos se hicieron al conocerlo: ¿qué significa Kylo Ren? Se sabe que los nombres de los sith son impuestos por sus maestros o por el mismo personaje por un momento significativo, tal como sucedió con Darth Vader que significaba “Padre Oscuro”.

El nombre de 'Kylo Ren' tiene un significado más profundo y personal del que se pensaba (Foto: Lucasfilm)

¿Acaso Snoke le puso ese nombre? La respuesta fue revelada hace poco en “The Rise of Kylo Ren” #2, la serie de cómics que comenzaron a publicarse luego de “Rise of Skywalker” para resolver algunos huecos argumentales y así dar más profundidad a las películas que no pudieron agregar todos estos momentos a la pantalla grande.

La primera entrega de estas historietas introdujo a Ren, el líder de los “Caballeros de Ren”, nombre que se le dio a este grupo por servir al mismo Ren y al sable de luz rojo que llevaba el mismo nombre. Su color también indica su aprobación al lado oscuro y como este grupo está más de ese lado que el de los Jedi.

En los cómics se detalla que Ben Solo tendría que derrotar a Ren en un combate para ser comandante de los “Knights of Ren” o asumir el rol pacíficamente, siendo esto último muy poco probable. Entonces, la segunda mitad de su nombre está bastante clara… ¿Qué sucede con la otra mitad? La respuesta es un poco más personal y simple.

Snoke es quien le da pie a Ben Solo para eliminar su nombre y adoptar "su verdadera identidad (Foto: Lucasfilms)

Durante “Star Wars: The Force Awakens”, se revela que el enmascarado Kylo Ren no es otro que el hijo de Han Solo y Leia Skywalker. Esto llevó a pensar a algunos fans el por qué de su nombre “Kylo”. Al ser un Skywalker y un Solo, ¿acaso Ben utilizó el “ky” de su madre para unirlo con “lo” de Solo de su padre? En parte sí, pero no es tan sencillo.

El nuevo número del cómic revela que lo importante no fue lo que tomó de sus nombres, sino lo que eliminó. Aquí Snoke aún actúa como un amigo, compañero y maestro de Ben, poniendo duda sobre lo que sintió cuando los ‘Caballeros de Ren’ se enfrentaron a Luke Skywalker y como este se sintió atraído por ellos.

Snoke menciona que podría que ellos no estén interesados en Ben Solo, aunque le dice que debería ser un “honor” para ellos haberlo llamado así. Ben hace sus propias objeciones demostrando que realmente odia su nombre: “Obi-Wan Kenobi… Un gran y famoso Jedi. Todos piensan que debería ser como él. Nunca lo conocí… Y Solo… ¿sabías que ese no es ni siquiera su verdadero nombre? Él es una mentira. Todo es una mentira.”

Ren, el jefe de los 'Caballeros de Ren' (Foto: Lucasfilms)

Esta semilla de odio evolucionaría hasta las climáticas escenas en “The Last Jedi”, pero aún así nunca logran explicar qué pasó exactamente con el nombre de Kylo Ren. Es en los cómics que Snoke impulsa a Ben a abrazar su verdadera identidad que soñó cuando era solo un niño:

“¿Cuál es la verdad, mi amigo? ¿Cual es tu verdadero nombre? Los Caballeros querrán que lo tomes si te dejan unirte a ellos. Es el camino del lado oscuro. Cuando lo aceptamos completamente, nos convertimos en nuestro verdadero ser. No nací Snoke. Me convertí en Snoke. ¿En quién te convertirás? Oh si. Lo veo en tu mente. Eso es bueno. Muy bien.

Los pensamientos de los niños son puros. No practican el autoengaño. Ellos son quienes son. Y cuando te llamaste con ese nuevo nombre, viste tu verdad. Representa lo que quieres hacer en un nivel profundo. La parte de ti mismo que quieres cortar. La parte que quieres matar. Quizás algún día lo hagas. La galaxia escuchará ese nombre y te verá.”

Snoke le pregunta a Ben quién es él en realidad (Foto: Lucasfilms)

Siempre hubo un sentido de poesía o una filosofía detrás del nombre ‘Kylo Ren’, al igual que todos los anteriores ‘Darth’ del pasado. No obstante, la idea de que ‘Kylo’ represente esa “parte de ti que quieres cortar. La parte que quieres matar” hace que el nombre tenga un significado más profundo y personal de lo que las películas mostraron.

Aún quedan algunos números de los cómics para descubrir más sobre la historia de Ben Solo y otras cosas que brindarán detalles del final de la ‘Saga de los Skywalker’, detalles que no pudieron ser agregados en la película. ¿Qué otros secretos revelarán los cómics de Star Wars? Pronto lo sabremos.