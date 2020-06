“The Simpsons”, o “Los Simpsons” en español, es una serie animada estadounidense que no necesita presentación. El programa de televisión creado por Matt Groening para FOX se ha convertido con el pasar de los años como una de las más aclamadas por la crítica internacional, formando parte de la cultura popular actual e incluso fuente de numerosas teorías de conspiración que mencionan que el programa y sus creadores pueden ver el futuro.

La familia Simpson, integrada por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie han estado a los ojos de todo el mundo por más de 30 años desde su debut en diciembre de 1989, pero no solo ellos, otros personajes y objetos se han quedado en la memoria colectiva de cientos de países al rededor del globo que se han reído con las aventuras de los protagonistas de “Los Simpsons”.

Uno de ellos ha pasado desapercibido por todo este tiempo, ya que a pesar de haber sido parte de la escenografía principal del programa, no todos han recaído en su importancia por lo simplista que es la decoración de la sala de la familia: unos muebles, una repisa, un par de lámparas, el famoso sillón y una misteriosa pintura (o foto) que cuelga de un cuadro.

¿Cuál es la historia de este cuadro? ¿Por qué fue colocado como el principal de este espacio y no otro? En realidad, no existe una respuesta clara de cómo fue que se creo o su función como tal, pero algunos capítulos de “Los Simpsons” hacen alusión a eso tal como señala el medio Screenrant en un análisis de la pintura.

LA HISTORIA DE LA PINTURA DEL BOTE DE “THE SIMPSONS”

La casa de los Simpson está ubicada en Evergreen Terrace e hizo su primera aparición en “Good Night”, el primer episodio corto y piloto de los Simpson de la serie de cortometrajes animados que formaron parte de “The Tracey Ullman Show”, en 1987. Su primera aparición en la serie estuvo en “Simpsons Roasting On An Open Fire” y desde entonces ha sido parte de cada episodio, incluida, por supuesto, la secuencia de apertura.

Quizás la habitación más emblemática de la casa es la sala de estar donde Homero pasa mucho tiempo mirando televisión y donde Bart y Lisa miran “The Itchy & Scratchy Show”. Es aquí también donde está el inolvidable sofá que aparece en cada episodio durante la animación incial, y es por ello que es imposible no aprenderse de memoria todos los detalles que la componen.

Uno que se ha destacado de todos estos elementos, es la pintura del barco que cuelga sobre el sofá. Es una pintura muy simple que a menudo está torcida e incluso jugó un papel en la secuencia de fotos de Navidad en “Holidays of Future Passed”, donde los espectadores fueron testigos de los próximos 30 años de fotos de Navidad de la familia Simpsons.

En él, el bote cambió a medida que los niños crecieron y formaron sus propias familias, e incluso se convirtieron en una nave espacial cuando todos se mudaron de la casa. Esa simple pintura de un barco ha terminado teniendo mucha importancia emocional, pero ¿cuál es su verdadera historia?

En primer lugar, la pintura del barco tiene un nombre, y es “Escena de Moby Dick”, y se revela en el episodio de la temporada 9 “The Trouble with Trillions”, cuando Homero intenta encontrar algo deducible en la casa, que Marge lo pintó para él. Sin embargo, en otro episodio, después de que Homero rompe la pintura sobre su cabeza, se revela que Marge tiene muchas copias guardadas en un armario cercano, por lo que saca una para reemplazar la rota.

Si Marge lo hubiera pintado como un regalo para Homero, entonces no tendría tantas copias, ya que no habría sido producido en masa como muchas otras pinturas que se pueden comprar, a menos que, por supuesto, conozca la tendencia de Homero a destruir cosas e hizo réplicas de esa pintura especial para poder colgarla en la pared si algo así pasaba.

Por otro lado, en el episodio “Barthood” de la temporada 27, se muestra a Lisa pintando un bote en el mar con Marge diciendo que lo colocarán sobre el sofá, sin embargo, “Barthood” no es considerado canónico por ser un episodio que explora el futuro. El papel de la pintura del barco también ha cambiado un par de veces, ya que ha pasado de ser una simple pieza de decoración a una cubierta para una caja fuerte.

Al final, es muy poco probable que la serie de televisión ofrezca una historia de fondo adecuada para la famosa pintura del barco, pero seguramente seguirá jugando con ella en cualquier oportunidad así como lo han venido haciendo durante tantos años con otros objetos y personajes de origen ambiguo para sus chistes y conflictos.

