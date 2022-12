Preparar arroz no suele ser una tarea complicada, pero en algunas ocasiones este alimento no siempre sale graneado. Lo mejor, para estos casos, es sellarlo antes de cocinarlo y aquí te explicamos por qué.

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, aunque los nutricionistas recomiendan no cometer excesos. Puede estar presente en guisos, menestras y otras preparaciones.

Si bien el procedimiento de cocinar el arroz no es complicado, existe el riesgo que este no salga graneado si no se tienen en cuenta algunas consideraciones. Conoce lo que debes realizar en tu cocina para resolver este inconveniente.

¿Por qué se debe sellar el arroz y cómo hacerlo?

La técnica de sellar o marcar el arroz se utiliza para obtener arroz suelto y, de esta manera, no queden pegajosos, según explica Heinz Wuth, experto en ciencia y cocina. Sigue estos pasos para obtener un arroz firme y graneado

Lava el arroz removiendo suavemente los granos y luego retira el agua

Agrega un chorrito de aceite en una olla

Incorpora el arroz para sofreírlo o sellarlo a fuego medio, entre dos a cinco minutos

Añade agua y espera que se cocine el arroz

