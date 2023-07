¿Las aspas no giran bien? ¿Hace mucho ruido? La mayoría de los problemas de un ventilador se deben a una mala lubricación o a obstrucciones en el respiradero y solucionarlo es más sencillo de lo que imagina. Por eso hoy en Mag te cuento cómo arreglar un ventilador que gira lento. Estoy seguro que te será de gran utilidad durante la ola de calor que se vive en Estados Unidos.

La reparación puede tornarse difícil si el problema tiene que ver con el motor, que puede estar muerto si el ventilador no hace ruido cuando se enciende y las aspas no giran. Dado que los ventiladores tienden a ser muy baratos, no vale la pena intentar reparar el motor y deberías comprar uno nuevo.

Por qué no gira el ventilador

Si nuestro ventilador dejó de girar, es importante saber que la principal causa en estos casos es la acumulación de suciedad en el motor. Esto provoca que los engranajes no puedan moverse libremente y se frenen. Para poder solucionar este problema tendremos que hacer una limpieza profunda de nuestro ventilador, de cada una de sus piezas. Lo más recomendable en estos casos es desarmarlo y limpiarlo entero.

Cómo arreglar un ventilador que gira lento

A continuación te explicamos cuál es el procedimiento para arreglar un ventilador que gira lento:

Herramientas necesarias

Destornillador

Envase

Gasolina

Brocha

Pañuelo

Fieltro

Aceite 3 en 1

Pasos a Seguir

Primero debemos probar nuestro ventilador en varios enchufes de la casa. Así nos aseguramos que el problema sea del ventilador y no de un enchufe que no está funcionando. Sigue los siguientes pasos:

Desconecta el ventilador de la energía eléctrica

Quita la cubierta protectora de las aspas

Retira el tornillo que sujeta a las aspas y luego la cubierta para acceder al motor

Con un envase con gasolina y una brocha lava cada parte desarmada del motor y enfócate en limpiar bien los bujes, podría ser de utilidad un pañuelo si la brocha es muy grande

Aprovecha de limpiar el resto del ventilador, las aspas y las rejillas protectoras

Aplica con un pedazo de fieltro aceite 3 en 1 en los bujes. No lo apliques directamente porque con el polvo formara una pasta y hará que el ventilador se vuelva a pegar

Colócalo en el ventilador y vuelve a armar

Verifica que funcione bien

