Las luces de Navidad realzan estas fechas con su fulgor, ya sea en el árbol de pino, en los balcones o en algún otro rincón. Es usual que el ritmo de la música también acompañe los destellos, pero llega un momento en que te llega a cansar y quieres desactivarlo de una vez por todas. ¿Cómo hacerlo? Aquí te comparto un truco muy práctico.

Si bien los sonidos de las luces de Navidad pueden alegrar a muchas personas (Santa Claus is coming to town, Rudolph the Red Nosed Reindeer, entre otras), un grupo de usuarios la padece cuando la escuchan repetidas veces. Si conservas aún luces antiguas el problema se complica, pues no puedes desactivar el sonido manualmente.

En vez de comprar otro juego de luces, puedes olvidarte de la música navideña por completo con realizar unas cuantas acciones, así que atento con las indicaciones que tenemos para ti.

Pasos para quitar el sonido de las luces de Navidad

Para quitar definitivamente el sonido de las luces de Navidad tan solo debes abrir la caja del juego. Toma nota de los demás pasos a seguir:

Abre la caja de las luces navideñas. Para ello coge un destornillador tipo estrella y retira los tornillos

Retira el cable que une al pequeño parlante con la placa

Monta de nuevo la placa y asegura la caja de las luces

Coloca los tornillos y conecta las luces navideñas. Comprobarás que ya no se escuchará más la música

