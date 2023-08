Son muchas las personas que duermen con sus gatos, no solo por cuestiones emocionales, sino por protección. Sin embargo, ¿te has planteado alguna vez si no existe ningún riesgo? Conoce las ventajas y desventajas de compartir tu cama con esta mascota, a propósito del Día Internacional del Gato, que se celebra cada 8 de agosto.

En muchos hogares se ha hecho habitual que los gatos duerman con sus dueños en sus camas, algo que a simple vista puede ser enternecedor. Sin embargo, si no se tienen ciertos cuidados, esta costumbre puede convertirse en un problema.

¿Cuáles son los beneficios de dormir con un gato?

El ronroneo de un gato puede ayudar a su amo a conciliar el sueño rápidamente, de acuerdo con estudios a los que alude el canal especializado en animales Veterinario Gratis.

La temperatura corporal del gato es más elevada que la del humano, por lo que en días de bajas temperaturas te vendrá bien su compañía.

Las personas se despiertan más felices al despertar y ver que sus gatos los acompañan en sus camas

¿Cuáles son las desventajas de dormir con un gato?

Los gatos pueden desarrollar síntomas relacionados al estrés cuando quieren dormir con sus dueños en la cama, pero estos los retiran de sus habitaciones. Este problema puede dar paso a que “marque” diferentes espacios del hogar o realice arañazos verticales en muebles y otros artículos.

En algún momento de la noche o la madrugada, los gatos despiertan y quieren jugar con sus dueños. Es por eso que se acercan a ellos, mientras duermen, y les provocan mordidas o pequeños arañazos. Este es un problema grave, pues el sueño es interrumpido y al día siguiente las energías no serán las mismas para realizar las labores que tienen programadas.

Algunos gatos que comparten cama con sus dueños sueltan pelo, debido al estrés o alguna afección. Una recomendación que hacen desde Experto Animal para evitar este problema es cepillarlo diariamente para eliminar el “pelo muerto”.

Debido a que son posesivos, los gatos se pondrán celosos si ven a una persona ajena en tu cama, lo cual puede ser un problema a tu intimidad.

¿Un gato puede transmitirnos enfermedades?

Hay algunas enfermedades que los gatos pueden transmitir a los humanos, principalmente si sufren duermen con nosotros y tienen alguna infección, según explica Veterinario Gratis.

Tiña. Los gatos pueden enfermarse de tiña, una patología cutánea muy contagiosa y que se puede transmitir a los humanos. La enfermedad es causada por un hongo que suele crecer en las capas superficiales de la piel, en el pelo e incluso las uñas. La falta de higiene o la mala nutrición del animal pueden ser los principales motivos de la aparición de esta afección.

Los gatos pueden enfermarse de tiña, una patología cutánea muy contagiosa y que se puede transmitir a los humanos. La enfermedad es causada por un hongo que suele crecer en las capas superficiales de la piel, en el pelo e incluso las uñas. La falta de higiene o la mala nutrición del animal pueden ser los principales motivos de la aparición de esta afección. Sarna. Otra enfermedad cutánea y muy contagiosa que pueden desarrollar los gatos, en muchas ocasiones por la falta de higiene, es la sarna. Según explica AniCura, esta enfermedad se produce por el picor de un ácaro.

Otra enfermedad cutánea y muy contagiosa que pueden desarrollar los gatos, en muchas ocasiones por la falta de higiene, es la sarna. Según explica AniCura, esta enfermedad se produce por el picor de un ácaro. Enfermedad de Lyme. Es una enfermedad provocada por garrapatas infectadas que puede afectar a perros y gatos. Los humanos también pueden infectarse con esa enfermedad, sobre todo si dormimos con un gato que la padece.

¿Cómo dormir con mi gato sin que haya riesgos?

Evita que tu gato salga al exterior y tenga contacto con otros mininos, debido a que pueden presentar alguna afección o pueden ser portadores de enfermedades

Cepilla a tu gato regularmente para evitar el pelo muerto

Acude al veterinario una vez al año para que sea revisado y, si es posible, que reciba las vacunas que necesite

Aspira tu casa regularmente para evitar la presencia de ácaros

Nutre bien a tu gato y evita que consuma alimentos en mal estado

