Muchos la usan para decorar la cama, mientras que otros no pueden dormir sin ella. La almohada es una pieza clave dentro del dormitorio, pero no todas las personas le brindan la atención debida. Y es que no se trata solo de cambiar la funda cada semana, sino de que su propio forro se encuentre libre de gérmenes o ácaros. Si no quieres meterla a la lavadora o crees que demorará mucho en estar óptima, aquí te dejamos un truco casero para lavarla al seco con un ingrediente de cocina.

Así como los colchones o sábanas, este artículo también se debe reemplazar para optimizar un buen descanso y es que acumulan una gran cantidad de células muertas, lo que puede generar malos olores; además, pierden rigidez con el tiempo. Los especialistas recomiendan cambiarlas cada dos años y comprar nuevas.

Truco para lavar la almohada al seco

Para este truco casero se necesitará bicarbonato de sodio, un poderoso quitamanchas y muy bueno para eliminar bacterias.

Mezcla media taza de bicarbonato de sodio con 15 gotas de aceite esencial de árbol de té y 5 gotas de aceite esencial de lavanda.

Espolvorea la preparación sobre toda tu almohada.

Dejar reposar por una hora.

Luego, con ayuda de un cepillo de cerdas suaves frota para eliminar manchas y el exceso de bicarbonato. ¡Listo!

Cómo quitar manchas de las almohadas

Vinagre

Usa 1 taza (8 oz) de detergente para lavavajillas, ¾ taza (6 oz) de sosa o bicarbonato y ½ taza (4 oz) de vinagre por cada 3 cucharadas de detergente para ropa regular que uses. Esta mezcla alcanzará para lavar dos almohadas.

Pon un ciclo de lavado con agua caliente y la mezcla, luego realiza un segundo ciclo solo con agua caliente para quitar cualquier rastro de detergente.

Pon las almohadas a secar al aire.

