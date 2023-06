Si alguna vez has ido en autobús o te has encontrado frente a una multitud de personas, te habrás percatado que ciertos cuellos tienen ‘manchas negras’: ¿Esto es algo normal?, ¿Se trata de mugre? Estas zonas ennegrecidas no son más que una alteración de la piel que tiene nombre propio, síntomas y también soluciones. En MAG te contamos más acerca de esta singularidad.

Es justo decir que estas manchas negras en los cuellos y arrugas pueden generar una baja autoestima en las personas, pues pueden surgir en jóvenes y hasta en niños.

Estamos hablando de una afección que surge en pacientes, mayormente, con problemas de obesidad. En casos excepcionales, se le asocia con un signo de cáncer en un órgano interno, como el estómago o el hígado.

La descripción clínica detalla que se trata de una acantosis nigricans que se expone como una afección cutánea muy notoria en las axilas, la ingle y también en el cuello. A la vista podría parecer que se trata de mugre o suciedad impregnada en la piel, pero no sería algo así.

¿Cómo quitar la manchas negras del cuello?

Esta clase hiperpigmentación de la piel puede ser difícil de tratar, y podríamos recurrir a los cambios alimenticios y en la aplicación de remedios caseros nada abrasivos. Esta textura o coloración anormal de la piel puede ser particularmente sensible:

Usa el aloe vera : este es un excelente remedio casero para tratar esta afección a la piel. Sus efectos tratarán de inhibir las enzimas causantes de dichas pigmentaciones. Además, hidratará y humectará esa zona de la piel.

: este es un excelente remedio casero para tratar esta afección a la piel. Sus efectos tratarán de inhibir las enzimas causantes de dichas pigmentaciones. Además, hidratará y humectará esa zona de la piel. Frota el aloe vera (ya sea como gel y de la misma hoja) en la piel afectada. Puedes repetir el proceso una vez por 7 días. La zona oscurecida debería ir mermando gradualmente.

Hay trucos caseros que se encargan de desaparecer las manchas oscuras o negras del cuello que, en ocasiones, se les confunde con mugre (Foto: @Freepick)