El principal problema con el que debemos lidiar cada vez que renovamos calzado no es precisamente el diseño o qué tan caro resulta, sino cómo lo organizamos para que no ocupe mucho espacio. La gran mayoría compra bases para ponerlos ahí, pero hay consejos útiles para acomodarlos mejor y otras ideas creativas. Si no sabías de estos trucos, aquí te lo presentamos para que no te limites en comprar zapatos.

Lo primero que debes hacer es sacar todos los pares de zapatos. ¿El motivo? tendrás un mejor panorama de cuántos dispones, colores, diseños y tallas. Asimismo, separarlos los que calzados de tacón, goma, entre otro tipo de suelas.

Tras visualizar cuántos zapatos tienes, lo siguiente será deshacerte de aquellos que ya no utilizarás. Como se sabe, algunos optan por conservar aquellos calzados que guardan cariño, pero en muchos casos se encuentran rotos, desgastados o que ya no van con tu estilo.

Ahora bien, llega el momento de organizarlos tras separar calzados y saber con cuántos te quedaste.

Trucos para ordenar tus zapatos si cuentas con poco espacio

Delante y hacia atrás

De acuerdo a Tamara Calvo, una organizadora profesional, en lugar de ordenar todos los zapatos en la misma dirección, prueba con poner un zapato con la punta hacia delante y la pareja con la punta hacia atrás.

Verás que si antes entraba cuatro pares en un mismo nivel, ahora serán cinco y de esa forma ahorrarás espacio. Si no te quedó claro aquí te dejamos el video de la explicación más arriba.

Fierros o vigas

Si cuentas con algunos fierros, tubos PVC o vigas, puedes fabricar uno con diferentes niveles y pegarlo a la pared. Píntalo a tu gusto y no solo le dará un estilo diferente a tu habitación, sino que tendrás los pares de calzado a la mano y ahorrarás espacio.

¿Si mi habitación es pequeña? otra solución es hacer una base y colocarlo debajo de la cama como un compartimento.

Armario

Ahora bien, si quieres alguna solución práctica es adquirir un armario en el que puedes poner tus zapatos debajo de tus chaquetas o camisetas. Eso sí, puedes optar por el método de Tamara Calvo, con la punta delante y hacia atrás, para que le saques provecho a tu compra.

Suspendidos

En tiendas por departamento venden productos con perchas para que los zapatos queden colgados y no te ‘rompas’ la cabeza de dónde ponerlos. Basta con pegarlo a alguna superficie o incluso dentro del armario y asunto resuelto.

Todos los trucos y recomendaciones sobre cómo organizar los zapatos en poco espacio lo puedes apreciar en la galería de imágenes que traemos para ti.

