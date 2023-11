Si eres una de las personas que postuló al Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), conocido como la Lotería de Visas para el 2025, cuyas inscripciones cerraron el 7 de noviembre de 2023, seguro estás preguntándote cómo podrás enterarte si tu solicitud fue rechazada y no lograste acceder a una de las 55,000 Green Card que estaba ofreciendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos. No te preocupes que en esta nota tenemos la respuesta.

Antes te precisamos que los ganadores del DV-2025 o Green Card son seleccionados mediante un sorteo aleatorio computarizado, a los elegidos se les otorga la residencia permanente.

¿CÓMO SABER SI FUI RECHAZADO DE LA LOTERÍA DE VISAS 2025?

Para responder a esta interrogante, primero debes saber que los resultados de la Lotería de Visas se conocerán el 4 de mayo de 2024; es decir, tienes que esperar hasta esa fecha estimada para ver si saliste sorteado.

Supongamos que no seas beneficiado con una Green Card, no esperes a que el Departamento de Estado te notifique, pues no lo hará, menos te notificará directamente si tu entrada no fue seleccionada.

La única manera de saberlo es utilizando la Verificación del estado del participante para saber si fuiste seleccionado.

Para la Lotería de visas 2025, se estableció un cronograma de presentación de solicitudes (Foto: Freepik)

¿CÓMO VERIFICAR SI FUE SELECCIONADO EN LA LOTERÍA DE VISAS 2025?

Puedes revisar el estado de tu inscripción DV-2025 a través de la Verificación de estado de participante en el sitio web de E-DV desde el 4 de mayo de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2025.

Así que guarda en un lugar seguro tu número de confirmación hasta al menos el 30 de septiembre de 2025, solamente con este código podrás conocer si obtuviste una Green Card.

Página para revisar en qué estado se encuentra tu solicitud para la Lotería de visas (Foto: Departamento de estado de los Estados Unidos)

¿QUÉ ES LA LOTERÍA DE VISAS?

El Programa de Visas de Inmigrante de Diversidad (DV), conocido como la Lotería de Visas, es un programa anual que permite participar a millones de ciudadanos de diferentes países, según la lista, para tener la oportunidad de ganar una Green Card y viajar a los Estados Unidos. La elección lo hace al azar un ordenador.