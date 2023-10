El pozo del Powerball va en ascenso, debido a que en los sorteos anteriores no ha habido un ganador. Conoce los números ganadores, el jackpot y más detalles sobre el juego del 25 de octubre, así como los resultados del sorteo anterior, cuyo Power Play fue 5X.

El 11 de octubre una persona, que compró el boleto en Texas, se llevó el pozo de US$1.76 mil millones, el segundo premio más grande en la historia de Powerball y de la lotería de Estados Unidos. Desde entonces, han pasado cinco sorteos sin un ganador.

Para jugar el Powerball, cuya probabilidad es de una en 292 millones, debes adquirir un boleto de 2 dólares, al que puedes agregarle un dólar -por cada línea de juego- para jugar la opción Power Play, que multiplica tus opciones. La lotería puede hallarse en 45 de los 50 estados de Estados Unidos, además del distrito Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

¿CUÁLES FUERON LOS NÚMEROS GANADORES DEL POWERBALL DEL 25 DE OCTUBRE?

Los números ganadores de Powerball del miércoles 25 de octubre fueron: 25 - 27- 41 - 53 - 68 - 2

Números ganadores del 25 de octubre (Foto: Powerball)

¿HUBO GANADORES DEL POWERBALL DEL 25 DE OCTUBRE?

No hubo ganadores del premio mayor el 25 de octubre (Foto: Powerball)

¿CUÁL FUE EL BOTE DEL POWERBALL DEL 25 DE OCTUBRE?

El pozo del miércoles 25 de octubre de Powerball estaba estimado en US$100 millones. De haber tenido un ganador, este pudo optar por un pago anual durante 29 años, que aumenta un 5% cada año; o llevarse US$43.4 millones en efectivo. En ambos casos se le debe aplicar el pago de los impuestos federales y, de ser el caso, estatales. El jugador tiene hasta sesenta días después de la validación del boleto para decidir entre esas dos opciones.

Si ganas algún premio, además, debes saber que la fecha de caducidad de los billetes suele variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta.

Powerball sortea 100 millones de dólares este 25 de octubre (Foto: Powerball)

¿HASTA QUÉ HORA PUEDO COMPRAR EL BOLETO DEL POWERBALL?

De acuerdo con la página del Powerball, la hora límite de la compra varía de una a dos horas antes del sorteo, dependiendo de la jurisdicción de venta.

¿CÓMO VER EL SORTEO DEL POWERBALL?

El sorteo del 25 de octubre fue a las 10:59 p. m. (hora del Este). Debes saber que lo puedes seguir en vivo desde el sitio web de la lotería, en su canal de Youtube o a través de una estación de televisión local.

Tienes, además, la opción de suscribirte al portal web para que te lleguen los números ganadores a la bandeja de entrada de tu correo electrónico.

LOS NÚMEROS GANADORES DEL SORTEO DE POWERBALL DEL 23 DE OCTUBRE

En el sorteo del lunes 23 de octubre, que tuvo un bote deUS$86,800,000, salieron las bolas blancas 18, 21, 25, 46, 64 y Powerball roja 21. El Power Play fue 5X . Aunque no salió el pozo, una persona de Florida se llevó dos millones de dólares, al tener acertar 5 bolas blancas y tener la opción Powerplay.

Otros grandes premios incluyen 5 boletos que ganaron premios de US$50,000 en el tercer nivel, al acertar 4 bolas blancas y una roja. Tres boletos con la opción Powerplay, además, lograron multiplicar por 5 su premio: se llevaron US$250,000. El sorteo produjo más de 332,571 boletos ganadores en todo el país por más de US$6.1 millones.

Resultados del sorteo del Powerball del 23 de octubre (Foto: Powerball)

A LISTA DE 10 PREMIOS MAYORES DEL POWERBALL

US$2.04 mil millones – 7 de noviembre de 2022 – CA

US$1.765 mil millones – 11 de octubre de 2023 – CA

US$1,586 mil millones – 13 de enero de 2016 – CA, FL, TN

US$1.08 mil millones – 19 de julio de 2023 – CA

US$768,4 millones – 27 de marzo de 2019 – WI

US$758,7 millones – 23 de agosto de 2017 – MA

US$754,6 millones – 6 de febrero de 2023 - WA

US$731,1 millones – 20 de enero de 2021 – MD

US$699,8 millones – 4 de octubre de 2021 – CA

US$687,8 millones – 27 de octubre de 2018 – IA, NY

LAS PROBABILIDADES DE GANAR EL POWERBALL

Powerball y sus probabilidades (Foto: Powerball)

MÁS INFORMACIÓN SOBRE POWERBALL

¿CUÁNTO RECIBIERON LAS DUEÑOS DE LA LICORERÍA DONDE SE COMPRÓ EL BOLETO DE LOS US$1.7 BILLONES DEL POWERBALL?

El boleto fue comprado Midway Market & Liquor en Frazier Park, empresa familiar al norte de Los Ángeles, y sus dueñas están emocionadas con la noticia y porque, además, la Lotería de California les dio un millón de dólares por la afortunada venta.

May y Jacklin Khalil, un día después del sorteo, estaban celebrando con tequila junto a sus amigos y demás familiares, de acuerdo con NBCLA. Estaban muy felices. “Estamos muy emocionados”, dijo May Khalil a la cadena de noticias. “Su hijo me llamó y me dijo: ‘Ganamos’. No lo creí. Pensé que estaba bromeando”. MÁS INFORMACIÓN AQUÍ.