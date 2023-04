¿Cuándo será el próximo feriado? Esta es una de las preguntas que muchas personas se hacen durante el mes de abril con la finalidad de aprovecharlo en familia o viajando. Y es que luego de la Semana Santa varios ciudadanos se quedaron con las ganas de continuar conociendo el país y sus riquezas. Por ello, aquí te contamos si este 28 de abril ha sido considerado como día feriado.

Durante los días feriados las personas aprovechan para hacer sus maletas y viajar a diversas localidades dentro del Perú, mientras que otros lo hacen en el exterior, con el objetivo de conocer nuevos lugares y olvidarse de la rutina y las actividades cotidianas.

Cabe recordar que durante la pandemia por el coronavirus las actividades turísticas quedaron restringidas por órdenes de las autoridades sanitarias. Tras esto, el Gobierno Central se ha mostrado a favor de impulsar el turismo en todo el territorio nacional.

Por ello, es que se han establecido varios días durante todo el 2023 para que las personas hagan actividad turística.

Las personas esperan con muchas ansias el feriado (Foto: GEC)

¿CUÁLES SON LOS DÍAS DECLARADOS NO LABORABLES?

En diciembre de 2022 se publicó en El Peruano el Decreto Supremo N° 151-2022-PCM donde se establecen los días no laborables compensables para los trabajadores del sector público. En ese sentido, se determinó que estos días son:

Lunes 2 de enero

Viernes 28 de abril

Viernes 30 de junio

Jueves 27 de julio

Lunes 9 de octubre

Jueves 7 de diciembre

Martes 26 de diciembre

¿EL 28 DE ABRIL SERÁ FERIADO?

La respuesta es no. Como se mencionó líneas arriba el Gobierno Central, a través de un Decreto Supremo, estableció que el 28 de abril se encuentra dentro del grupo de días que son no laborables. Por lo tanto, no es declarado feriado.

¿SE PODRÁ REALIZAR TURISMO?

Evidentemente, los trabajadores del sector público y aquellos del sector privado que descansen podrán aprovechar ese día para realizar actividades turísticas tanto dentro como fuera del territorio patrio.

Durante los feriados o días no laborables las personas realizan turismo al interior de país (Foto: GEC)

¿HABRÁ FIN DE SEMANA LARGO A FINALES DE ABRIL?

Sí. Teniendo en cuenta que el viernes 28 es día no laborable, esto se suma al sábado 29 y domingo 30 de abril, además del 1 de mayo, para que las personas puedan tener un fin de semana largo.

DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE

FERIADO. El feriado es un día festivo en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. Si un empleado trabaja este día, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

El Parque de Las Leyendas es uno de los lugares favoritos por el público. (Foto: GEC)

