¿Cada cuánto tiempo debes limpiar la pantalla de tu teléfono móvil para que no sea un conductor de contagio de coronavirus?

El coronavirus (Covid-19), surgido en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019, está ganando terreno a nivel mundial con el paso de los días. De los más de 93 mil casos registrados hasta el momento a nivel mundial —los cuales están concentrados en más de un 90% en China— 3.215 fueron mortales y más de 51 mil son personas que pudieron curarse.

Al tener registro de estos números, es necesario recalcar que los métodos de prevención de contagio son más que necesarios de tomar en cuenta y más aún cuando las superficies duras que estuvieron expuestas al virus son enormes conductores, como es el caso de la pantalla del celular.

Según la información brindada por médicos estudiosos de la Universidad de Southampton, en Inglaterra, el virus Covid-19 puede tener hasta una semana de vida en nuestras pantallas debido a su material y las temperaturas que alcanzan por la emisión de luz o estar guardados en lugares cuyas temperaturas son acogedoras para el virus.

“Podrías lavarte las manos, pero si comienzas a tocar la pantalla de tu teléfono inteligente y luego te tocas la cara, esa es una posible ruta de infección”, afirmó William Keevil, profesor de esta universidad encargado de la investigación.

Como recomendó Keevil, es necesario que ante la demanda de limpieza y desinfección que requieren todos los objetos personales en la actualidad, lo mejor será limpiar los teléfonos dos veces al día: a la hora del almuerzo y en la cena.

En el siguiente video del canal de YouTube How To Do It All, aprende cómo limpiar tu celular de manera eficiente con los químicos y materiales adecuados.

