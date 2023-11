El 31 de octubre se celebró Halloween en Estados Unidos y sus ciudadanos no dudaron en utilizar sus mejores trajes para imitar a personajes terroríficos o celebridades que admiran. En ese sentido, gran cantidad de americanos se disfrazaron como Travis Kelce y Taylor Swift, ocasionando que el propio deportista brinde su comentario al respecto, que te lo contaré hoy en Mag.

Pese a que su romance inició hace poco, la cantante y el jugador profesional de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) han acaparado las portadas de los diarios de espectáculos. Por ello, los seguidores de ambos personajes públicos están al pendiente de cada acción que realizan en conjunto.

En esa línea, el pívot de los Kansas City Chiefs decidió brindar su opinión en su podcast ‘New Heights with Jason and Travis Kelce’ que comparte con su hermano Jason Kelce. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Le agradó o rechazó la idea de los disfraces? Te lo revelaré en las siguientes líneas.

Este fue el comentario de Travis Kelce al observar disfraces inspirados en su relación con Taylor Swift

Durante la conversación que mantenía con su hermano declaró graciosamente que “fue genial” presenciar en las redes sociales a gran cantidad de fanáticos que estuvieron vestidos de él y su pareja Taylor Swift para las fiestas de Halloween.

Por su parte, Jason indicó que fue “bastante espeluznante, pero increíble” presenciar este hecho, pues hubo personas que también se disfrazaron del jugador que limita en Philadelphia Eagles.

Es preciso recordar que el equipo de Travis Kelce cayó derrotado contra los Denver Broncos por un marcador de 24-9 y, según la revista People, no se visualizó en ningún momento a la estrella del canto en el estadio para apoyar a su pareja.

¿Cuál es la posición de Travis Kelce en los Kansas City Chiefs?

El jugador de 34 años ocupa la posición de ala cerrada (tight end) en su equipo de fútbol americano. Es decir, forma parte de la línea ofensiva, pero puede realizar bloqueos y recibir pases.