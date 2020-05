Sensacional. Un video que se hizo viral en Facebook muestra cómo una familia de Ohio, Estados Unidos, redefinió el concepto de “pintar de colores el agua” al usar tinte para transformar el turbio estanque de su propiedad en una brillante laguna azul.

En el material, compartido originalmente en TikTok, se observa cómo Melody Roop y sus familiares, insatisfechos por el cuerpo de agua de color marrón oscuro, decidieron embellecerlo usando un colorante azulado “100% no tóxico”.

“Resultó mejor de lo que imaginábamos”, recalcó Roop al portal Newsflare sobre las imágenes en las que aparece su padre Mike y su hermano Deron a bordo de una canoa para dispersar el tinte color zafiro hasta que las aguas se parecieran a las de Miami.

Esta no sería la primera vez que la familia protagonista del video viral de Facebook ha teñido las aguas del estanque ya que cuentan que las pintaron de negro, pero “realmente no nos gustaron los resultados así que ahora decidimos usar un color más bonito”.

Sin embargo, Melody y su familia no se atrevieron a meterse a las “cristalinas” aguas hasta que se aclararon. “No es que no sea seguro, es que ya tenemos una piscina así que nadar en el estanque no tiene sentido”, dijo.

Y mientras el tinte eventualmente se diluyó hasta el color original del agua después de una particular temporada de lluvias, Melody anunció que planean volver a hacerlo en un futuro para convertirse en un fenómeno viral de las redes sociales.

