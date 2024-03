Si te presentan un reto visual y este posee un límite de tiempo, no te confíes, pues de todas maneras posee un alto nivel de dificultad. Te comento ello porque el día de hoy te he traído un desafío en el que solo tienes 11 segundos para averiguar qué opción encaja en la ilustración que puedes apreciar en su totalidad más abajo. Debido a la tarea indicada, prepárate. Lo digo por experiencia propia. Cuando me animé a participar en la prueba, creí que la iba a resolver sin ningún problema y claramente eso no sucedió. Fallé. Yo ya aprendí de mi error. No esperes cometer la misma equivocación para darte cuenta cómo actuar correctamente. Anda de una vez por el camino que te llevará al triunfo.

Imagen del reto visual

En la imagen del reto visual se puede apreciar un paisaje con un círculo casi al medio. Esa figura geométrica representa el hecho de que falta una pieza para completar la ilustración. Observa las opciones que están en la parte inferior de la gráfica y escoge la que consideres que hará que el dibujo esté al 100 %. ¡No te olvides del límite del tiempo!

RETO VISUAL | Aquí se aprecia la ilustración incompleta y las opciones que hay para elegir. Tienes que escoger la alternativa que falta en la gráfica. (Foto: genial.guru)

Solución del reto visual

Si llegaste a este punto de la nota, tal vez sea porque no pudiste identifica la alternativa correcta. No te preocupes si es que eso pasó. Para que sepas la solución del reto visual, solo tienes que mirar la siguiente imagen.

RETO VISUAL | En esta imagen se indica cuál es la opción que encaja en la ilustración. (Foto: genial.guru)

¿Este reto visual te pareció interesante porque te divertiste y/o aprendiste más sobre ti? Estos desafíos resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, por lo que garantizan entretenimiento sano. Si quieres participar en otras pruebas como esta, te cuento que hay una gran lista que puedes visualizar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos visuales en Mag, y listo. ¿Te animas?

5 retos visuales que debes resolver en pocos segundos

¿Cómo son los retos visuales muy difíciles de superar?

Si bien hay retos visuales muy fáciles de resolver, también existen los que son sumamente difíciles de superar. Hay que tener en cuenta que los más complicados siempre van a exigirte al máximo. Es decir, si no te esfuerzas bastante, te será imposible cantar victoria. Por lo general, los que pertenecen a ese grupo son los que poseen un límite de tiempo, pero también hay desafíos que no necesitan ello para ‘causar problemas’ a los usuarios.

Te recomiendo ver este video

A continuación, te presentamos un test de personalidad que te ayudará a descubrir si has olvidado y superado a tu ex.