Argentina cayó en el inicio del Mundial Qatar 2022 y este sábado se juega un partido clave ante México por la jornada 2. Por eso mismo, los hinchas del equipo de Lionel Messi que no viajaron a la máxima fiesta del fútbol estarán pegados al televisor para alentar desde sus hogares. Incluso, muchos de ellos suspendieron sus actividades para no perderse el trascendental encuentro. Así lo demostró el padre de Felicitas Chennales (@felichennales__) que decidió no asistir a la graduación de su hija. Sí, tal como lees.

Mediante su plataforma de TikTok, Felicitas publicó el pantallazo del chat vía WhatsApp que tuvo con su progenitor. “Papá, acuérdate de que el sábado a las 15:00 horas es mi entrega de diploma. Tienen que venir los papás y quiero que vengas”, escribió la joven, cuya conversación se viralizó.

“No me pidas esto”

Una vez que recibió el mensaje, el señor rechazó la invitación porque la ceremonia coincidía con el segundo cotejo de la selección argentina en Qatar 2022. Además, el hombre le ofreció a su hija el pago de una terapia: “Te pago el psicólogo, resuélvelo ahí. No puedo ayudarte posta. Soy re limitado”.

Ahí no acabó la cosa, pues el papá mandó un audio: “Feli, te lo juro, pero te lo juro…Te amo hasta el infinito y más allá. Me saco un riñón y te lo doy. Lo que vos me pidas. No me pidas esto. Te lo pido por favor. Te amo con todo”.

No conforme que dejaría una mala imagen con el resto de los padres, el protagonista aseguró que armaría “un quilombo”. “Yo no fui a buscar ni mi diploma de la universidad, te lo juro. No lo fui a buscar, pregúntale al abuelo (...) No puede ser esto. ¿Y soy el único papá que le gusta el fútbol? ¿Todos los demás son pelot*** que hacen hockey, danza artística. No te creo. Júntame en el grupo de papás”, señaló.

La verdad sobre la entrega de diplomas

En pocas horas, el clip de @felichennales__ alcanzó 500 mil reproducciones y los comentarios no faltaron. Frente a la ola de reacciones, la propia Felicitas aseguró todo se trataba de una cruel broma por la fiebre mundialista.

