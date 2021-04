Un video viral en TikTok y en otras redes sociales ha llamado la atención en México, Estados Unidos y España. ¿El motivo? Trata de una joven que usó un moño a la hora de tomarse la foto para su pasaporte y quedó impactada con el resultado.

Según informó la usuaria de TikTok @katiefiore898 en su grabación difundida el 6 de abril del presente año, ella fue a que le tomaran la foto para su pasaporte usando un moño, pues quería tener el cabello recogido.

En el momento en que se tomó la foto, nadie le dijo que no debería lucir así, por lo que creyó que no habría ningún problema; sin embargo, cuando le entregaron su pasaporte, la joven se llevó una desagradable sorpresa.

Y es que debido a que su moño era demasiado grande para la imagen, el personal decidió editar su foto, dejándola irreconocible para amigos y familiares. El resultado, evidentemente, no fue de su agrado. Se desconoce si es que decidieron tomarle una nueva foto.

Lo concreto es que el video de la joven, además de haberse convertido en una sensación viral en TikTok, ha generado múltiples reacciones en otras redes sociales. Si aún no lo has visto, no desesperes, pues en esta nota podrás hacerlo sin ningún inconveniente.

