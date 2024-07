Motorola no solo está trayendo al Perú sus más recientes smartphones de gama alta como son sus dispositivos plegables o los también conocidos como ‘sapitos’. La marca también ha decidido renovar todo su gama media y de entrada con más opciones para los usuarios: uno de ellos es el Motorola Moto G24 Power, el smartphone más barato de la compañía que he probado durante algunas semanas y aquí la review completa.

DISEÑO

El Motorola Moto G24 Power cuenta con un diseño completamente de plástico. Este gama de entrada con chasis que soporta algunas salpicaduras, viene con unos bíseles bastante gruesitos a sus alrededores, pero que no evitan a que se pueda coger con una sola mano.

Su tamaño es preciso para quienes desean un dispositivo simple y económico. Mide alrededor de los 163.5 x 74.5 x 9 mm y su peso es de 197 gramos, según la marca. Además, en su zona trasera, solo se observa el logotipo de la marca y el módulo de cámaras que no sobresale demasiado del cuerpo.

REVIEW| Mide alrededor de los 163.5 x 74.5 x 9 mm y su peso es de 197 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno es que a los alrededores del terminal encontramos un puerto Jack 3.5 para tus audífonos, el puerto USB Tipo-C, además de los botones de volumen, el de encendido y apagado, la ranura para la NanoSIM y MicroSD, entre otros.

Ya en la pantalla, esta ocupa el 84.9 % del total de la fachada, permitiendo que puedas visualizar más tu contenido, pese a que todavía lleva frames en el inferior y superior algo gruesitos. Se le incorpora también un orificio en la display, generando que nos olvidemos ya de los clásicos notchs.

REVIEW | Mide alrededor de los 163.5 x 74.5 x 9 mm y su peso es de 197 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El terminal es bastante básico y recomendado para quienes desean un dispositivo de fácil uso. Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado con la pantalla o el temor a que se raye, pues no se informa demasiado sobre la certificación de caídas.

PANTALLA

La display del Moto G24 Power es de 6.56 pulgadas. Está bien implementada y me da gusto que ya se hayan creado pantallas más grandes en los dispositivos de gama de entrada.

Además, llega con 90 Hz de tasa de refresco para que las animaciones tengan esa mejora de movimiento preciso para quienes desean visualizar cierta pizca de velocidad. Incluso, puedes definir qué app deseas que se mueva más rápido de lo normal.

REVIEW | La display del Moto G24 Power es de 6.56 pulgadas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Viene con tecnología IPS LCD y tiene una resolución de 720 x 1612 píxeles, suficiente para que no tengas que ver tu contenido demasiado compacto. Lo bueno es que soporta la reproducción en 1080 píxeles a 60 fotogramas por segundo.

En ciertos casos he notado los 2160 píxeles, aunque, en la mayoría de casos, los fotogramas se vuelven lentos, así que es mejor bajarlos para que no haya ningún tipo de interrupción. De igual manera, las tonalidades son estándar, ni frías ni con demasiado contraste. Los negros y blancos son balanceados, no llegando a un nivel detallista, pero sí diferencial, sin generar saturación. Aunque, dentro de los Ajustes, puedes activar una serie de mejoras para la pantalla a fin de que puedas obtener recursos visuales agradables a la vista.

REVIEW | En ciertos casos he notado los 2160 píxeles, aunque, en la mayoría de casos, los fotogramas se vuelven lentos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una de las cosas que sí queda corto es el brillo. En sombra no se aprecia, pero en pleno cenit o a la luz del sol, es posible que encuentres ciertas dificultades y no puedas ver tus notificaciones con normalidad.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Motorola Moto G24 Power viene con Android 14 y un procesador Mediatek Helio G85. El dispositivo sí es un poco lento en realizar las acciones más básicas. Lo más aconsejable es mantener siempre todas las ventanas en segundo plano cerradas.

Cuando prendes el equipo, luego de dejarlo reposar por bastante tiempo, allí notarás mayor cantidad de lag. Ello pese a que cuenta con 4 GB de RAM y una posibilidad de expandirla hasta los 8 GB, generando que cuente con 12 GB en total.

REVIEW | Puedes modificar el aspecto con Android 14 y aumentar la RAM. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, viene con una memoria interna de 256 GB, suficiente para que puedas utilizarla para todos tus archivos sin sacrificar alguno. También hay de 128 GB, pero, felizmente, esa versión no ha llegado al Perú. Además, Android es completamente puro, por lo que no hay demasiada capa personalizada, generando que se vuelva más lento de lo normal.

En el tema de los juegos. Pude abrir Genshin Impact, pero en calidad baja con 20 a 30 fotogramas por segundo. Si bien, al inicio, había un poco de lentitud, conforme pasaba la partida, se hacía más fluido el videojuego. No hay ningún tipo de pixelización o que el juego se cuelgue. Todo estaba bastante normal, a mi parecer, tampoco veías unos gráficos y colores extremos, pero estaba dentro del rango normal. Los poderes de los personajes contaban con buen desempeño, aunque, a veces, las pulsaciones eran un poco lentas.

REVIEW | En el tema de los juegos. Pude abrir Genshin Impact, pero en calidad baja con 20 a 30 fotogramas por segundo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Free Fire, me gustó bastante la rapidez en como se podía acceder al juego. No demoraba tanto como Fortnite, pero los gráficos también llegaban a calidad media con 30 fotogramas por segundo. Si bien no era demasiado se te permitía pulsar con normalidad, no había atrasos ni nada por el estilo que interrumpan en la interacción de los personajes o al momento de coger las armaduras. Girar en 360 grados también estaba bien implementado.

CÁMARAS

Las cámaras del Moto G24 Power cuentan son dos en la parte posterior, la primera de 50 megapíxeles, y la segunda, una macro, de 2 megapíxeles, mientras que en la frontal hay una de 8 megapíxeles.

El sensor estándar es más que suficiente. Si bien no se te permite hacer zoom, ya que no cuenta con una telefoto, por lo menos las imágenes suelen ser publicables para tus redes sociales.

REVIEW | Así toma las fotos el Motorola Moto G24 Power. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Motorola Moto G24 Power. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

No se le exige demasiado en el tratamiento fotográfico, pero no hay saturación en extremo, aunque sí un sutil contraste que puede regularse desde el apartado profesional o simplemente bajarle un poco el brillo.

Eso sí, cuando haces zoom a las fotos, puede que notes cierta pixelización o elementos borrosos, pero eso solo lo observarás siempre y cuando seas alguien que guste por la fotografía o que no guste de imperfecciones. En Instagram o Facebook no lo notarás.

REVIEW | Así toma las fotos el Motorola Moto G24 Power. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Motorola Moto G24 Power. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuanto al lente macro, este hace bien su trabajo, aunque siempre deberás presionar la pantalla para obtener mayor enfoque y ventaja. Si bien no brinda muchos detalles en los elementos que fotografías, lo bueno es que debes tomar esas capturas en las mañanas o en plena luz del día.

En el lado de la cámara frontal, la de 8 megapíxeles, pienso que no hay demasiados filtros para difuminar el fondo, pero es decente lo que realiza. No hay falseamiento en los colores, aunque puede que alguna imagen salga saturada. Además, debes contar con buen pulso para evitar esos fastidiosos movimientos que son detectados rápidamente. En la noche sí decae bastante, por lo que te recomiendo una fuente luminosa.

REVIEW | Así toma las fotos el Motorola Moto G24 Power. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Motorola Moto G24 Power. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

BATERÍA

Se llama Moto G24 Power porque, dicha denominación, tiene algo de distinto que otros gama de entrada no tienen: se trata de más batería. En la actualidad tiene 6000 mAh, lo que ayudará bastante en caso te tengas demasiado tiempo en conectar tu terminal.

En alrededor de una hora con 30 minutos podrás obtener el 100% de la batería, eso siempre y cuando uses su cargador potenciado por 30 W, mientras que si lo enchufas en la mañana, alcanzarás en 1 hora aproximadamente el 60% de la energía.

REVIEW | La batería del smartphone es de 6000 mAh con carga de 30 W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Qué hay en el drenaje? La batería se va a gastar demasiado siempre y cuando uses demasiado la cámara o los videos para tus redes sociales. En caso de hacer maratones de YouTube o Netflix, puede estar entre las 9 horas encendido. Mientras que si solo es para revisar correos, contestar el WhatsApp, puede llegar a las 18 horas en promedio.

CONCLUSIONES

El Motorola Moto G24 es un celular básico que gustará a aquellas personas que piensan comprar un dispositivo que satisfaga el hecho de poder chatear por WhatsApp y tomar fotos.

El aspecto de los videojuegos está mejor implementado que la misma capa de personalización. Si bien no terminan por colgarse, por lo menos hay fluidez.

Las cámaras están bien configuradas, aunque a veces salen frías las fotos o, en el caso del selfie, saturadas.

La batería sí es su punto más fuerte. Puede durar, incluso, hasta los 2 días sin tocar el enchufe. Este elemento debe trasladarse a los gama alta.

El Motorola Moto G24 Power se vende en Perú a menos de 500 soles.

Más reviews sobre smartphones y tablets

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.