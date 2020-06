“365 DNI”, la polémica película erótica de Netflix, y la que muchos describen como la “Cincuenta sombras de Grey” polaca, sigue dando de qué hablar desde que se convirtió en la cinta más vista de la plataforma en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos.

El drama erótico, escrito y dirigido por Barbara Bialowas y Tomasz Klimala y disponible en la plataforma desde el domingo 7 de junio, sigue la historia de Laura (Anna-Maria Sieklucka), una exitosa directora de ventas de un hotel de lujo en Polonia, que intenta rejuvenecer su matrimonio estancado cuando es secuestrada por Massimo (Michele Morrone), jefe de la mafia siciliana. El hombre está obsesionado con la chica, por lo que la mantiene cautiva 365 días hasta que se enamore de él.

Protagonizada por Anna Maria Sieklucka y Michele Morrone, “365 Days” (“365 días” en español) adapta la novela homónima escrita por Blanca Lipińska y los momentos de sexo entre la pareja de esta historia han sido de lo más comentado de la película polaca. Algunos usuarios que ya vieron la cinta han llegado a pensar que las escenas son reales.

Al respecto, el protagonista de “365 DNI” Michele Morrone habló durante una transmisión en vivo von sus fans sobre las candentes escenas. ¿Qué dijo? A continuación más detalles de su directo.

Protagonizada por Anna Maria Sieklucka y Michele Morrone, “365 Days” adapta la novela homónima escrita por Blanca Lipińska (Foto: Netflix)

LA VERDAD DETRÁS DE LAS ESCENAS MÁS ÍNTIMAS DE LAURA Y MASSIMO EN “565 DNI”

Al ver las escenas de sexo de “365 Days” uno tiene dos opciones: pensar que la producción y los actores hicieron uno de los mejores trabajados de sus vidas o las escenas son reales. Aunque es básicamente lo primero, muchos usuarios tienen la segunda opinión en sus cabezas.

Es por ello que Morrone salió a contar la verdad detrás de estas escenas. “No. No eran reales. Sé que mucha gente me ha dicho: ‘Oh, Dios mío. Son reales. Era tan real. Parece que lo hacéis de verdad’. Pero no. No es real”, respondió el actor.

Pero no solo el actor se encargó de aclarar el tema. Bartek Cierlica, director de fotografía de “365 DNI”, reveló hace poco sobre cómo llevaron a cabo el rodaje de los momentos sexuales entre los protagonistas al punto de darle el realismo necesario y no caer en la pornografía.

“Queríamos que la cámara fuese lo más invisible posible para dejarles actuar, así que las tomas eran muy muy largas”, comienza. “Creamos la atmósfera más íntima que pudimos para los actores. Reducimos el equipo del set al mínimo. Seguí su acción e intenaba mostrar su pasión de una manera natural pero hermosa. Queríamos que este sexo fuese bastante auténtico. Queríamos que el espectador escuchara sus susurros, sus respiraciones y queríamos enseñar el sudor y la pasión. Que fuese natural, auténtico, pero sin cruzar la frontera de la pornografía”, indicó Cierlica.

Bartek Cierlica afrima que su objetivo y el de los directores de la película era hacer justicia al libro, pero sin caer en el mal gusto. “Tuvimos muchas conversaciones con los directores. Teníamos unos objetivos importantes. No queríamos crear porno, pero al mismo tiempo, queríamos hacer justicia al libro que está lleno de descripciones sexuales muy íntimas. Sabía que como director de fotografía caminaba sobre hielo muy fino. Siempre es un gran reto cuando tienes que recrear una historia que la gente conoce y que tiene una idea sobre ella. Aquí el reto era doble: cómo hacerlo seductor y erótico sin traspasar la línea del buen gusto y mi estética”, indicó.

De esta forma, la cámara va acercándose más a Massimo y Laura a medida que su relación evoluciona. “Al principio de su relación, me mantenía alejado y objetivo cuando les mostraba, pero a medida que la relación gana en intensidad estoy más inmerso en sus emociones y pasiones y en sus expresiones faciales”, concluyó.

Los momentos de sexo entre la pareja de esta historia han sido de lo más comentado de la película polaca (Foto: Netflix)

