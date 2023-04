En febrero de 2018, y tras dos años de matrimonio con el también actor Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez se convirtió en madre de Kailani, su primera y única hija, con quien suele compartir emotivos momentos en sus redes sociales.

Incluso, luego de su separación, la celeb de México se ha enfocado en su faceta como madre, la cual ha combinado con su relación con Jonathan Kubben y sus varios proyectos artísticos, como su aparición en “Con los años que me quedan” y “De viaje con los Derbez”.

Fue precisamente en la serie de Amazon Prime en la que la actriz dispuso que su pequeña hija no apareciera tras la primera temporada, la misma en la que estuvo acompañada de su exesposo.

Aislinn Derbez durante su visita a los Premios Platino 2023 en Madrid (Foto: Daniel Gonzalez / EFE)

LOS PROYECTOS DE AISLINN DERBEZ EN MADRID

La actriz mexicana se encuentra en España desde su participación en la alfombra roja de los Premios Platino, en la que se robó la atención con un lujoso vestido de dos piezas, y desde donde concedió una sincera entrevista a “Despierta América” de Univision.

“Me fascina Madrid, es como mi segundo hogar. He trabajado muchísimo aquí, el año pasado hice una serie que se llama, ‘Noche de chicas’ y también hice una película que se llama ‘Con los años que me quedan’, entonces, he estado viviendo aquí algunos meses grabando esos proyectos y me fascina”, expresó la actriz de 37 años.

La agenda apretada de la actriz podría suponer un distanciamiento de Kailani, su pequeña hija, por lo que intenta mantenerse a su lado llevándola a sus viajes, aunque esto implica que debe unirse a varias escuelas para no retrasarse en su educación.

“Tiene escuelas en todos lados, tiene escuela en Los Ángeles, en México, en Costa Rica, en Madrid, porque para mí es muy importante que vaya a la escuela y siga estudiando, que aprenda y conviva con otros niños y sí, me la tengo que andar trayendo en los viajes”, explicó.

La influencer mexicana junto a Kailani, su hija con Mauricio Ochmann (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

¿CÓMO ES MAURICIO OCHMANN COMO PADRE?

Aunque la actriz destacó que suele viajar con su hija de manera frecuente, esto no significa que su padre, Mauricio Ochmann, se encuentre alejado de su hija, sino que, por el contrario, este cumpliría de gran forma con su rol de padre.

“Mauricio me ayuda muchísimo, a veces le toca con él, a veces conmigo”, explicó la actriz, quien dejó en claro que los viajes que mencionó se deben al periodo que le toca estar con su pequeña.

“Yo creo que va a ser cada vez más difícil, ya cuando empiece a entrar a la primaria, por eso te digo que pronto nos vamos a estabilizar un poquito más”, reflexionó.

Si bien tiene definido reducir la intensidad de sus proyectos para dedicarse a su rol como madre, lo cierto es que aún no ha definido en qué ciudad quedarse. “Ese es mi talón de Aquiles”, admitió.